Xu Kai Hadir di iQIYI iJOY Indonesia 2027 sebagai Ambassador Global

Aktor Xu Kai hadir sebagai iQIYI International Global Ambassador dalam acara iQIYI iJOY Indonesia 2027 di Jakarta pada 13 November 2026 untuk menyapa penggemar.

Aktor asal Tiongkok Xu Kai hadir secara langsung sebagai iQIYI International Global Ambassador dalam ajang iQIYI iJOY Indonesia 2027 yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026. Kehadiran bintang berusia tiga puluh satu tahun ini menjadi sorotan utama di Kempinski Grand Ballroom, kawasan Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk menyapa dan berinteraksi langsung dengan para penggemar setianya di Indonesia. Perayaan ini menandai komitmen kuat antara platform streaming global tersebut dengan pasar Indonesia untuk memperdalam koneksi budaya melalui hiburan digital.

Mekanisme jangkauan audiens global oleh Xu Kai

Aktifitas Xu Kai dalam peran barunya ini bertujuan untuk memudahkan akses bagi penonton di berbagai negara untuk menikmati konten berkualitas tinggi. Menurut Xu Kai, kehadiran platform iQIYI memberikan kemudahan signifikan dalam menjangkau basis penggemar yang lebih luas dan beragam di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses tayangan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga edukatif dalam konteks budaya.

Also read Xu Kai Hadiri iJOY Indonesia 2027 di Jakarta Bersama iQIYI

Platform tersebut memberikan kesempatan unik bagi masyarakat untuk mengenal beragam budaya melalui tayangan yang dihadirkan. Xu Kai menekankan bahwa dari masa lalu hingga saat ini, selalu ada banyak program yang menampilkan keunikan dari budaya timur. Hal ini memungkinkan audiens untuk mengenal lebih banyak budaya dan adat istiadat dari berbagai daerah di luar Tiongkok secara lebih mendalam.

Pengalaman ini menjadi jembatan penting bagi pertukaran budaya antara Asia Timur dan Asia Tenggara. Dengan adanya ambassador seperti Xu Kai, platform dapat lebih efektif dalam menyosialisasikan nilai-nilai universal yang terkandung dalam setiap cerita yang mereka produksi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman latar belakang cerita.

Advertisement

Latar belakang karir dan minatXu Kai pada dunia akting

Sebelum terjun ke industri perfilman, Xu Kai sempat berkarir sebagai seorang model profesional. Ia mengaku bahwa ketertarikannya untuk menjadi aktor dipicu oleh profesi tersebut yang memberinya kesempatan luas untuk mencoba berbagai karakter baru. Transformasi dari dunia modeling ke akting ini bukan sekadar perubahan karir, tetapi juga sebuah pencarian pengalaman hidup yang lebih bermakna.

Menurut Xu Kai, keberagaman peran yang bisa dimainkan menjadi kesempatan emas untuk terus mengembangkan kemampuan aktingnya. Ia menjelaskan bahwa dunia akting menawarkan variatif yang lebih tinggi dibandingkan profesi sebelumnya. Melalui peran-peran yang berbeda-beda, keahlian dan teknik aktingnya pun bertambah seiring dengan pengalaman yang ia kumpulkan di set syuting.

Bagi Xu Kai, aspek yang paling seru dari profesi ini adalah kemampuannya untuk hidup dalam skenario kehidupan orang lain. Ini memberikan dimensi baru pada pengalamannya dalam memahami emosi manusia yang kompleks. Setiap karakter yang ia bawakan menuntut komitmen tinggi untuk mempelajari latar belakang dan psikologi tokoh tersebut secara mendalam.

Dampak nyata bagi penggemar dan langkah strategi ke depan

Aktor kelahiran Tiongkok ini juga membagikan strategi sederhana yang ia gunakan untuk mengembalikan suasana hati ketika sedang merasa lelah. Ia biasanya memilih untuk beristirahat total, berjalan-jalan menikmati udara segar, atau berolahraga sambil mengamati pemandangan sekitar. Cara ini menjadi metode efektif untuk menjaga keseimbangan mental di tengah kesibukan jadwal yang padat.

Advertisement

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada para penggemar di Indonesia yang selama ini selalu memberikan dukungan penuh terhadap perjalanan kariernya. Xu Kai berharap dapat terus menghasilkan karya-karya terbaik sebagai bentuk apresiasi nyata kepada para penggemarnya yang setia. Dukungan fans Indonesia dianggap sebagai motivasi utama dalam setiap proses kreatifnya.

"Saya sangat berterima kasih atas support yang diberikan oleh fans Indonesia yang selama ini sangat maksimal," ujar Xu Kai dengan penuh semangat. Ia berjanji akan selalu rajin bekerja keras dan memberikan karya terbaiknya untuk para penggemar di Indonesia. Komitmen ini diharapkan akan terwujud dalam produksi konten-konten mendatang yang lebih berkualitas dan menyentuh hati. Kesuksesan acara iJOY Indonesia 2027 ini menjadi langkah awal yang menjanjikan untuk kolaborasi jangka panjang di masa depan.