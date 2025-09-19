XTransfer: Eksportir China Hadapi Turbulensi, Pertumbuhan Ekspor Terhadap Amerika Serikat Turun Drastis

XTransfer, platform pembayaran lintas batas B2B untuk UMKM, mengungkap getirnya tahun ini bagi para eksportir China. Meskipun sempat mengalami koreksi pengenaan tarif Amerika Serikat, ketenangan yang ditimbulkanvää tidak cukup untuk mengembalikan rantai pasokan global ke bentuk sebelumnya. XTransfer melihat penurunan pangsa aliran dana dari pembeli AS yang signifikan. Di tengah pertumbuhan permintaan global untuk produk berorientasi hijau, B2B platform ini juga memberikan wawasan mengenai peluang dan tantangan bagi eksportir China di masa depan.

Platform pembayaran lintas batas B2B berpusat di Shanghai, XTransfer, mengungkap gejolak yang dihadapi eksportir, khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah ( UMKM ) tahun ini. Pada bulan April, Amerika Serikat memberlakukan tarif hingga 145% atas impor dari Cina, yang kemudian disebut 'Hari Pembebasan', meningkatkan ketegangan perdagangan menjadi konflik global.

XTransfer, sebagai penyedia solusi pembayaran perdagangan dan pengendalian risiko untuk UMKM, mengalami penurunan pangsa aliran dana dari pembeli AS dari 22% pada tahun 2018 menjadi 9% tahun ini. Meskipun ada gencatan senjata sementara pada bulan Mei yang menurunkan tarif, Pendiri dan CEO XTransfer, Bill Deng, memperingatkan bahwa rantai pasokan global tidak akan kembali ke bentuk lamanya. Sejak didirikan pada tahun 2017, XTransfer telah berkembang pesat dengan melayani lebih dari 700.000 klien perusahaan di seluruh dunia dan mendapatkan lisensi pembayaran di daratan Cina, Hong Kong SAR, Singapura, Inggris, Belanda, AS, Kanada, dan Australia. Dalam KTT TradeVision 2025, salah satu acara perdagangan tahunan utama di Cina dimana lebih dari 3.000 perwakilan eksportir, pabrik, dan perusahaan perdagangan berkumpul untuk menjajaki peluang baru di tengah pergeseran pasar global, Deng menyampaikan pandangan sejalan dengan proyeksi terbaru Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Setelah tumbuh 2,9% pada tahun 2024, perdagangan barang global diperkirakan akan menyusut 0,2% tahun ini, meskipun pemulihan sekitar 2,5% diharapkan pada tahun 2026. Perubahan ini menyoroti bagaimana sengketa tarif dan ketidakpastian kebijakan telah mengubah dinamika perdagangan dalam waktu singkat. Gangguan ini juga terlihat dalam PMI XTransfer untuk perdagangan ekspor B2B. Data Juli yang dirilis pada puncak pertemuan tersebut menunjukkan angka 52,4%, yang menandakan pertumbuhan berkelanjutan. Angka di atas 50% menunjukkan pertumbuhan dibandingkan bulan sebelumnya, sementara di bawah 50% menandakan kontraksi. Pasar Afrika mencatat kinerja tertinggi sebesar 53,7%, dipimpin oleh Ghana dan Nigeria, sementara ASEAN (53,3%) dan Amerika Latin (52,8%) juga menunjukkan ketahanan. Di antara kategori produk, 'trio baru' baterai lithium, kendaraan listrik, dan sel surya menonjol. Indeks harga ekspor mereka mencapai 58,3%, jauh di atas indeks harga barang keseluruhan sebesar 54,1%. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor bernilai tinggi dan berorientasi hijau melampaui kategori tradisional seperti pakaian, furnitur, dan peralatan rumah tangga, yang menunjukkan harga yang lebih stabil. Deng mengatakan proyeksi eksternal memperkuat tren ini, di mana Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan penjualan kendaraan listrik global akan melampaui 20 juta unit tahun ini, atau sekitar satu dari empat mobil yang dijual, naik dari 17 juta pada tahun 2024. Pada tahun 2030, IEA memperkirakan kendaraan listrik akan menyumbang lebih dari 40% dari semua mobil yang dijual jika pengaturan kebijakan saat ini tetap tidak berubah. 'Namun, tantangan tetap ada. Sub-indeks PMI menunjukkan manajemen arus kas pada level yang kuat sebesar 68,4%, tetapi efisiensi logistik tertinggal jauh di 41,5%, mencerminkan kemacetan pengiriman di Laut Merah, Timur Tengah, dan pelabuhan Eropa,' kata Deng dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025). Penurunan biaya kontainer memberikan sedikit kelegaan, dengan Indeks Kontainer Dunia Drewry turun menjadi sekitar US$ 2.250 per kontainer 40 kaki per 21 Agustus, meskipun ketidakefisienan tetap menjadi masalah mendesak. Laporan PMI XTransfer mencakup studi kasus yang menggambarkan bagaimana eksportir beradaptasi. Misalnya, seorang eksportir mesin berat berbasis di Guangzhou telah membangun gudang dan jaringan layanan di luar negeri, sementara seorang pedagang tekstil di Ningbo memperluas operasinya di Afrika Barat untuk memanfaatkan permintaan yang didorong oleh mata uang lokal yang stabil dan pertumbuhan infrastruktur





Ekspor Impor Teknologi Xtransfer Eksportir China Amerika Serikat Tarif Perdagangan Global UMKM Pengiriman Kendaraan Listrik Battery Lithium Sel Surya

