XRP Kini Bisa Digunakan 44 Juta Pengguna Rakuten dan Lebih dari 5 Juta Merchant di Jepang

Rakuten mengintegrasikan XRP ke dalam ekosistemnya, memungkinkan 44 juta penggunanya untuk melakukan transaksi sehari-hari dan memperdagangkan XRP melalui Rakuten Wallet. Pengguna bahkan dapat mengkonversi poin loyalitas Rakuten Points menjadi XRP, menciptakan siklus penggunaan aset digital yang baru.

Rakuten , raksasa e-commerce dan layanan online Jepang, hari ini mengumumkan pembaruan signifikan yang memungkinkan sekitar 44 juta penggunanya untuk menggunakan XRP dalam transaksi sehari-hari di seluruh Jepang. Integrasi ini membuka pintu bagi XRP untuk diakses oleh lebih dari 5 juta merchant yang tergabung dalam ekosistem Rakuten , menandai langkah besar dalam adopsi aset digital dalam kehidupan nyata.

Dalam pengumuman yang dirilis pada Kamis, 16 April 2026, terungkap bahwa XRP tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran. Pengguna kini dapat memperdagangkan XRP melalui layanan Rakuten Wallet, sebuah platform yang disediakan oleh Rakuten untuk mengelola aset digital. Lebih menarik lagi, pengguna memiliki opsi untuk membeli XRP menggunakan Rakuten Points, poin loyalitas yang telah lama menjadi bagian dari ekosistem Rakuten. Inisiatif ini secara fundamental mengubah cara pengguna berinteraksi dengan poin loyalitas mereka, memberikan nilai tambah dan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Kemampuan untuk mengonversi poin menjadi aset kripto dan menggunakannya untuk berbelanja menciptakan sebuah lingkaran ekonomi yang tertutup dan efisien di dalam ekosistem Rakuten. Fitur unggulan dari pembaruan ini adalah integrasi mendalam antara XRP dan sistem poin loyalitas Rakuten. Rakuten, yang dikenal telah menerbitkan lebih dari 3 triliun poin loyalitas dengan nilai pasar diperkirakan mencapai US$23 miliar, kini memberikan pengguna kemampuan untuk mengonversi poin-poin berharga tersebut menjadi XRP. Hal ini secara efektif menciptakan jembatan langsung antara program reward pelanggan yang mapan dan dunia aset digital yang terus berkembang. Pengguna dapat dengan mudah mengubah poin mereka menjadi XRP, kemudian langsung menggunakannya untuk melakukan pembelian barang dan jasa di berbagai merchant dalam jaringan Rakuten, tanpa perlu keluar dari platform Rakuten. Skema ini dirancang untuk mendorong siklus penggunaan yang berkelanjutan, dimulai dari akumulasi poin melalui aktivitas belanja, konversi menjadi aset kripto, hingga penggunaannya kembali untuk transaksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan volume transaksi dalam ekosistem. Dengan jangkauan yang luar biasa mencapai lebih dari 5 juta merchant yang tersebar di seluruh Jepang, integrasi ini membuka peluang penggunaan XRP yang sangat luas dalam ranah transaksi ritel. Potensi XRP untuk diadopsi sebagai metode pembayaran sehari-hari kini semakin besar, terutama mengingat basis pengguna Rakuten yang masif. Tatsuya Kohrogi, Senior Ecosystem Growth Manager Ripple, perusahaan di balik XRP, menyambut baik langkah ini sebagai sebuah tonggak pencapaian yang sangat penting dalam perjalanan adopsi XRP. Ia menekankan bahwa jangkauan pasar Rakuten yang sangat luas akan efektif memperkenalkan XRP kepada segmen pengguna yang mungkin belum memiliki pengalaman atau pemahaman mendalam tentang aset kripto sebelumnya. Upaya ini sejalan dengan visi dan rencana strategis Rakuten yang lebih besar dalam pengembangan ekosistem aset digital mereka, termasuk inisiatif sebelumnya seperti konsep Rakuten Coin yang juga berbasis pada sistem loyalitas. Melalui integrasi ini, XRP mengalami evolusi dari sekadar aset yang diperdagangkan di bursa menjadi komponen integral dari transaksi ekonomi sehari-hari di dunia nyata, yang berpotensi mengubah lanskap pembayaran digital di Jepang. Setiap keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab penuh pembaca. Penting untuk melakukan pembelajaran dan analisis mendalam sebelum melakukan pembelian atau penjualan aset kripto. Liputan6.com tidak memikul tanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul akibat keputusan investasi yang diambil oleh pengguna





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

XRP Rakuten Kripto Pembayaran Digital Ekosistem Rakuten

United States Latest News, United States Headlines

