Xiaomi TV S Mini LED 2026 merupakan smart TV yang bersaing ketat melawan TCL C6K atau QM8K. Dengan teknologi local dimming tingkat tinggi, perangkat ini dapat menghasilkan kontrol cahaya dan bayangan yang presisi demi detail memukau.

Xiaomi TV S Mini LED 2026 resmi meluncur di pasar Indonesia. Smart TV Xiaomi tersebut bersaing ketat melawan TCL C6K atau QM8K . Mini LED local dimming tingkat tinggi diklaim menghasilkan kontrol cahaya dan bayangan yang presisi demi detail memukau.

Berbeda dari LCD konvensional atau layar Mini LED dengan zona peredupan terbatas, teknologi local dimming Mini LED tingkat tinggi membagi layar menjadi banyak zona lampu latar independen, memungkinkan pengaturan kecerahan dan gelap secara tepat di setiap bagian gambar. Dilengkapi sensor cahaya yang mendeteksi pencahayaan sekitar secara real-time dan menyesuaikan kecerahan secara otomatis, serta sensor suhu warna yang terus mengatur corak, perangkat ini menghadirkan kecerahan memukau, kontras mendalam, dan detail yang tampak hidup.

Harga Xiaomi TV S Mini LED 2026 dibanderol mulai dari Rp10 juta. Bagi gamer dan penikmat olahraga, varian 85 inci dan 98 inci menjadi primadona karena mendukung native 144Hz refresh rate dan fitur Game Boost. Transisi gambar bergerak sangat mulus, memastikan setiap momen clutch dalam game atau aksi di lapangan hijau tetap tajam. Pengalaman ini semakin imersif berkat dukungan Dolby Vision dan Dolby Atmos yang menciptakan efek suara sinematik.

Mengedepankan value dari kualitas produk, kami memastikan inovasi ini tidak hanya menciptakan pengalaman home entertainment terbaik, tetapi juga memperkaya estetika dan gaya hidup keluarga Indonesia melalui ekosistem yang saling terhubung, TV ini juga berfungsi sebagai pusat kendali rumah pintar melalui sistem operasi Xiaomi HyperOS. Hanya dengan satu ketukan di layar, pengguna bisa meredupkan lampu atau mengatur suhu AC untuk menciptakan atmosfer menonton yang sempurna.

Xiaomi TV S Mini LED 2026 tersedia mulai dari ukuran 65 inci seharga Rp9.999.000, hingga varian raksasa 98 inci di harga Rp29.999.000. Kabar terbaiknya, setiap pembelian varian 65" hingga 98" akan mendapatkan bonus eksklusif berupa Xiaomi TV A Pro 32" 2026 selama persediaan masih ada.

Berikut daftar harga Xiaomi TV S Mini LED 2026: Xiaomi TV S Mini LED 2026 model 65 inci: Rp9.999.000 (diskon menjadi Rp8.999.000 juta pada awal Juni 2026) Xiaomi TV S Mini LED 2026 model 85 inci: Rp22.999.000 (diskon menjadi Rp21.999.000





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Xiaomi TV S Mini LED 2026 Smart TV TCL C6K QM8K Teknologi Local Dimming

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal Indonesia Open 2026, Selasa 2 Juni: 11 Wakil Merah Putih BeraksiIndonesia Open 2026 menghadirkan hari pertama di Istora Senayan, Selasa (2/6/2026).

Read more »

Indonesia Turunkan 21 Wakil di Indonesia Open 2026Indonesia Open 2026 berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 2-7 Juni 2026.

Read more »

Hasil Piala AFF U-19 2026: Thailand Pesta 9 Gol, Malaysia Permalukan Singapura di Grup BHasil pertandingan Piala AFF U-19 2026 hari Selasa, 2 Juni 2026.

Read more »

Korlantas Gelar Operasi Patuh 2026 Mulai 8 Juni 2026Operasi Patuh tahun diminta untuk dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih humanis.

Read more »