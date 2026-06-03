Xiaomi Smart Band 10 Pro: Smartband Premium dengan Layar 2000 nits, GPS Mandiri, dan Baterai 21 Hari

Xiaomi Smart Band 10 Pro hadir dengan layar AMOLED super cerah 1,74 inci, sensor PPG akurasi 98,2 %, GNSS lima satelit, serta daya tahan baterai hingga 21 hari, menjadikannya pilihan utama bagi pecinta gaya hidup aktif di Indonesia.

Xiaomi memperkenalkan Smart Band 10 Pro, sebuah perangkat kebugaran premium yang menonjolkan desain ultra‑tipis dengan ketebalan hanya 9,7 mm dan berat 21,6 gram tanpa tali.

Dengan layar AMOLED berukuran 1,74 inci, resolusi 480×336 piksel, refresh rate 60 Hz, serta kecerahan puncak mencapai 2000 nits, band ini mampu menyajikan tampilan yang jelas bahkan di bawah terik matahari langsung. Bodi perangkat tersedia dalam dua pilihan material, yakni aluminium alloy berbobot tinggi dan keramik Pearl White, keduanya dilengkapi bezel ultra‑tipis 2,2 mm dan kaca melengkung 2,5D yang memberikan kesan elegan sekaligus nyaman di pergelangan tangan.

Sistem operasi HyperOS memastikan antarmuka yang mulus serta integrasi mendalam dengan ekosistem Xiaomi, sementara kemampuan sinkronisasi notifikasi dari dua perangkat sekaligus (Xiaomi dan iPhone) memperluas fungsionalitasnya bagi pengguna lintas platform





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Xiaomi Smart Band 10 Pro Smartband Premium Laptop AMOLED 2000 Nits GNSS Multi‑Satelit Baterai 21 Hari

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