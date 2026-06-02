Xiaomi Perkenalkan Watch S5, Buds 6, dan Smart Band 10 Pro dalam Peluncuran AIoT Terbaru di Indonesia

Xiaomi resmi meluncurkan tiga perangkat AIoT terbaru-Watch S5, Buds 6, dan Smart Band 10 Pro-bersamaan dengan debut seri Xiaomi 17T. Produk baru menawarkan desain ramping, layar AMOLED cerah, baterai tahan lama, serta fitur kesehatan dan olahraga canggih.

Xiaomi meluncurkan rangkaian produk AIoT terbaru di Indonesia pada Selasa, 2 Juni 2026, bersamaan dengan peluncuran ponsel seri Xiaomi 17T. Acara yang diadakan di Jakarta menampilkan tiga perangkat utama: Xiaomi Watch S5 , Xiaomi Buds 6 , dan Xiaomi Smart Band 10 Pro .

Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng, menekankan bahwa perangkat‑perangkat ini tidak hanya menawarkan teknologi yang lebih canggih, tetapi juga dirancang agar lebih relevan dengan kebutuhan sehari‑hari konsumen. Xiaomi Watch S5 hadir dengan desain yang lebih ramping dibandingkan generasi sebelumnya. Mengusung panel AMOLED berukuran 1,48 inci dengan resolusi 480 x 480 piksel, jam tangan ini memiliki bezel tipis hanya 2,6 mm sehingga rasio layar terhadap bodi mencapai 73,8 %, naik 3,8 % dari model lama.

Kecerahan layar mencapai 2.500 nits, memungkinkan tampilan jelas meski di bawah sinar matahari terik. Ditenagai baterai 815 mAh, Watch S5 dijanjikan bertahan hingga 21 hari dalam satu kali pengisian. Fitur unggulannya adalah Personal Running Coach yang memberikan program latihan lari yang dapat disesuaikan dengan target dan kemampuan individu, serta kemampuan menampilkan peta dan navigasi secara daring maupun luring untuk mendukung aktivitas berlari, bersepeda, atau mendaki.

Selain itu, jam tangan ini dilengkapi pemantauan HRV dan kualitas tidur, membantu pengguna mengontrol kondisi fisik secara menyeluruh. Smart Band 10 Pro menargetkan segmen gelang pintar dengan layar AMOLED berukuran 1,74 inci yang setara dengan smartwatch. Ketebalan perangkat hanya 9,7 mm, lebih tipis dari Smart Band 9 Pro (10,8 mm), serta mendukung refresh rate 60 Hz dan kecerahan hingga 2.000 nits, sehingga nyaman dipakai di luar ruangan.

Band ini memiliki sertifikasi tahan air 5 ATM, memungkinkan pemantauan detak jantung saat berenang, serta fitur kesehatan lengkap: pemantauan detak jantung, kadar oksigen dalam darah, tingkat stres, siklus menstruasi, HRV, dan pola tidur. Baterainya juga diklaim dapat bertahan sampai 21 hari. Xiaomi Buds 6, earphone AIoT terbaru Xiaomi, diluncurkan bersamaan dengan perangkat lain, walaupun detail teknisnya tidak diungkapkan secara lengkap dalam laporan.

Dikatakan bahwa earbuds ini memiliki bobot ringan hanya 4,4 gram, desain ergonomis yang stabil dan nyaman untuk penggunaan lama, serta peningkatan performa frekuensi rendah hingga 40 % dan frekuensi tinggi hingga 30 % dibanding generasi sebelumnya. Untuk varian warna, Watch S5 tersedia dalam Black, Silver, Jungle Green, dan Ceramic Blue dengan harga Rp2.999.000 untuk varian Black dan Silver, serta Rp3.499.000 untuk Jungle Green dan Ceramic Blue.

Smart Band 10 Pro hadir dalam pilihan Midnight Black, Glacier Silver, dan Lavender Pink, dibanderol Rp1.499.000. Peluncuran ini menandai komitmen Xiaomi untuk memperkuat ekosistem AIoT di pasar Indonesia, memberi konsumen pilihan perangkat yang terintegrasi secara mulus dalam kehidupan digital sehari‑hari





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Xiaomi Aiot Watch S5 Smart Band 10 Pro Buds 6

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