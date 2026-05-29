Xiaomi Luncurkan Smart Band 10 Pro dan Watch S5 dengan Baterai Ultra Tahan Lama di Indonesia

Xiaomi memperkenalkan dua wearable baru di Indonesia, Smart Band 10 Pro dan Watch S5, yang menonjol dalam ketahanan baterai, kecerahan layar, dan desain ramping. Kedua perangkat ini hadir dengan berbagai peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya, dijanjikan untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal dalam aspek kinerja dan estetika.

Pabrikan teknologi asal China tersebut secara resmi meluncurkan dua perangkat andalan terbarunya, yakni Xiaomi Smart Band 10 Pro dan Xiaomi Watch S5, pada Kamis (28/5/2026). Keduanya hadir dengan serangkaian pembaruan spesifikasi yang memanjakan pengguna, terutama pada sektor ketahanan daya dan kualitas visual. Di lini gelang pintar, Xiaomi Smart Band 10 Pro hadir mempertahankan ukuran layar 1,74 inci dengan dukungan refresh rate 60 Hz yang mampu memancarkan hingga 16,8 juta warna.

Namun, lompatan terbesarnya terletak pada tingkat kecerahan layar yang kini sanggup menembus angka 2.000 nits, jauh lebih terang dibandingkan pendahulunya, Smart Band 9 Pro, yang hanya mencapai 1.200 nits. Xiaomi mengeklaim perangkat yang tersedia dalam warna Silver, Black, dan Pink ini bisa bertahan hingga 21 hari untuk penggunaan harian, 15 hari pemakaian normal, dan 8 hari saat fitur Always-on-Display (AOD) aktif. Sektor kesehatannya pun makin mutakhir berkat bekal dual-light PD sensor dan algoritma pemantau tidur model terbaru.

Sementara itu, inovasi tak kalah menarik disajikan melalui lini Xiaomi Watch S5. Jam tangan pintar ini tampil elegan dengan layar AMOLED 1,48 inci berbingkai stainless steel dalam casing berdiameter 56 mm. Pembaruan paling masif pada suksesor Watch S4 ini ada pada kapasitas baterainya yang super jumbo, yakni 815 mAh. Kapasitas tersebut memungkinkan jam tangan ini menyala hingga 21 hari dalam sekali pengisian daya, atau enam hari lebih awet dibandingkan generasi sebelumnya.

Menariknya lagi, meski menggendong baterai raksasa, Xiaomi secara apik berhasil merampingkan bodi Watch S5 menjadi 10,99 mm, atau 1 mm lebih tipis dari seri pendahulunya. Kehadiran duo wearable anyar ini dipastikan akan menjadi magnet baru bagi konsumen yang mendambakan perpaduan desain ramping dan baterai tangguh





