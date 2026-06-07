Xiaomi Luncurkan Redmi Pad 2 9,7 Inci dengan Harga Rp2,4 Juta, Cocok untuk Produktivitas dan Hiburan

Xiaomi Indonesia memperkenalkan Redmi Pad 2 berlayar 9,7 inci dengan harga Rp2.399.000. Tablet ini hadir dengan layar 2K, desain metal ramping, RAM 4GB, memori internal 64GB dapat diperluas hingga 2TB, serta baterai 7.600mAh dengan pengisian cepat 15W. Sistem operasi HyperOS 3.0 berbasis Android 16 dan fitur AI utama. Perangkat ini juga bisa digunakan sebagai layar sekunder PC untuk meningkatkan produktivitas.

Xiaomi Indonesia telah merilis Redmi Pad 2 dengan layar 9,7 inci yang menawarkan kombinasi harga terjangkau dan fungsi produktif untuk Anak muda serta pengguna yang membutuhkan perangkat mobile dengan layar besar.

Tablet ini dilengkapi layar 2K, desain metal yang ramping, serta dukungan HyperOS 3.0 berbasis Android 16 yang menyertakan berbagai fitur kecerdasan buatan. Spesifikasi hardware meliputi RAM 4GB, memori internal 64GB yang dapat diperluas hingga 2TB melalui memori eksternal, serta baterai 7.600mAh dengan pengisian cepat 15W yang memungkinkan penggunaan sepanjang hari.

Fitur destacase mungkin menjadi nilai jual utama karena tablet ini dapat dihubungkan ke PC atau laptop sebagai layar sekunder untuk mendukung kegiatan produktif seperti rapat online, referensi seni, atau transkripsi video tanpa mengganggu jendela kerja utama. Harga yang ditawarkan yaitu Rp2.399.000 membuat perangkat ini menarik bagi konsumen yang mencari tablet entry-level dengan kemampuan multitasking. Meski ukurannya kompak dan bisa dibawa dalam tas kecil, kapasitas baterai cukup besar untuk menghindari pengisian berulang di tengah aktivitas.

Dengan demikian, Redmi Pad 2 9,7 inci upaya menyeimbangkan antara mobilitas, produktivitas, dan hiburan di segmen menengah





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Xiaomi Redmi Pad 2 Tablet Hyperos Produktivitas

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