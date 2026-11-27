Xiaomi 18 Pro Series menghadirkan dua kamera 200MP hasil kolaborasi Leica dengan dukungan teknologi LOFIC HDR dan AI-powered Back Display untuk pengalaman fotografi terbaik.

Jakarta menandai peluncuran strategis Xiaomi 18 Pro Series sebagai sorotan utama dalam pameran teknologi yang berlangsung di Jakarta pada hari Jumat, 27 November 2026. Kehadiran perangkat unggulan ini menandai lompatan signifikan dalam industri fotografi ponsel dengan mengintegrasikan dua kamera beresolusi 200 megapiksel yang merupakan hasil kolaborasi teknis mendalam antara Xiaomi dan Leica. Produk ini diposisikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna profesional dan hobi fotografer yang mensyaratkan resolusi tinggi serta kualitas optik premium dalam satu genggaman perangkat.

Spesifikasi Kamera Ultra Tinggi dan Kolaborasi Leica

Xiaomi 18 Pro Series memperkenalkan konfigurasi kamera triple yang sangat detail untuk menawarkan fleksibilitas maksimal dalam berbagai skenario pemotretan. Abee Hakiim, yang menjabat sebagai Kepala Humas Xiaomi Indonesia, mengonfirmasi bahwa spesifikasi inti perangkat ini mencakup tiga lensa utama yang dirancang khusus untuk kinerja visual terbaik. Sensor utama adalah kamera Leica 23mm 200 megapiksel dengan ukuran sensor yang besar yaitu 1/1,28 inci, yang dilengkapi dengan penstabil gambar optik untuk hasil foto yang tajam. Selain itu, terdapat kamera telefoto Leica 75mm 200 megapiksel yang memungkinkan pengguna melakukan zoom optik pada objek jarak jauh tanpa kehilangan kualitas detail. Lensa ketiga adalah kamera Leica 17mm 50 megapiksel yang dirancang untuk menangkap bidang pandang ultra-lebar, sangat ideal untuk memotret pemandangan luas, lanskap alam, arsitektur gedung, atau kelompok orang dalam satu frame.

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Inovasi Teknologi LOFIC HDR dan Lensa Summilux

Salah satu inovasi teknis paling menonjol yang disertakan dalam seri ini adalah penerapan teknologi LOFIC HDR pada model Xiaomi 18 Pro Max. Teknologi canggih ini mampu memberikan rentang dinamis hingga 16,2 EV, sebuah angka yang sangat tinggi untuk standar industri smartphone saat ini. Dengan kemampuan ini, perangkat dapat mempertahankan detail visual yang kaya baik di area paling terang maupun paling gelap dalam sebuah foto. Kolaborasi ini juga menghadirkan lensa optik premium Leica Summilux, yang memastikan transmisi cahaya optimal dan akurasi warna yang khas. Kombinasi antara resolusi tinggi dan pilihan panjang fokus yang beragam memberikan keleluasaan penuh bagi pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka dari berbagai perspektif unik.

Kemampuan Videografi Profesional dan Stabilitas Video

Selain kemampuan fotografi, Xiaomi 18 Pro Series juga dilengkapi dengan berbagai kemampuan videografi kelas atas yang mendukung kreasi konten digital. Perangkat ini mampu merekam video dengan resolusi 4K pada kecepatan hingga 120 fps, serta resolusi 8K pada 30 fps untuk detail sinematik yang luar biasa. Stabilitas video menjadi fokus utama dalam pemrosesan gambar, sehingga setiap gerakan kamera dapat direkam dengan mulus. Abee Hakiim menekankan bahwa dukungan teknologi ini menjadikan perangkat ini tidak hanya untuk fotografi statis, tetapi juga sebagai alat produksi video yang handal bagi kreator konten profesional maupun pengguna harian yang menginginkan hasil terbaik.

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Fitur Unggulan AI-Powered Back Display

Untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat mengambil gambar, Xiaomi memperkenalkan fitur inovatif bernama AI-powered Back Display. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat pratinjau gambar secara langsung pada layar belakang perangkat saat menggunakan kamera utama untuk mengambil swafoto. Teknologi ini menghilangkan ketergantungan pada layar depan yang biasanya memiliki ukuran lebih kecil dan resolusine lebih rendah, sehingga memberikan presisi komposisi yang lebih akurat. Inovasi ini terlihat jelas saat demonstrasi penggunaan di Jakarta, di mana pengguna dapat dengan mudah melihat hasil jepretan mereka secara real-time sebelum mempublishnya ke media sosial.

Ketersediaan Pasar dan Dampak bagi Konsumen

Peluncuran Xiaomi 18 Pro Series, yang terdiri atas varian Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max, menandai komitmen kuat perusahaan dalam pasar smartphone premium di Indonesia. Pameran yang dihadiri oleh perwakilan media dan penggemar teknologi ini menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kemampuan fotografi yang ditawarkan. Dengan integrasi teknologi terbaru dan kolaborasi dengan brand光学 terkemuka Leica, konsumen Indonesia mendapatkan akses ke perangkat dengan spesifikasi kelas dunia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas fotografi seluler di kalangan pengguna smartphone di Tanah Air, memberikan alternatif baru bagi mereka yang mengutamakan kualitas visual dalam perangkat mobilitas mereka sehari-hari.