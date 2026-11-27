Xiaomi peluncuran Xiaomi 18 Pro Series di Jakarta dengan fitur Privacy Display untuk keamanan layar dan spesifikasi kamera Leica 200 megapiksel.

Xiaomi secara resmi menghadirkan seri smartphone premium terbarunya, Xiaomi 18 Pro Series, di Jakarta pada Jumat, 27 November 2026. Perangkat andalan ini dilengkapi dengan inovasi teknologi privasi layar yang dirancang khusus untuk melindungi data pengguna dari pengintaian mata orang lain di ruang publik.

Mekanisme Kerja Privacy Display

Xiaomi memperkenalkan fitur Privacy Display pada Xiaomi 18 Pro Series untuk membatasi visibilitas konten di layar ponsel, terutama saat perangkat digunakan di tempat umum. Teknologi ini memungkinkan pengaturan yang mengurangi ketajaman tampilan ketika dilihat dari sudut samping, namun pengguna tetap dapat melihat layar dengan jelas dari posisi depan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan di Jakarta, fitur ini efektif menyembunyikan informasi dari orang yang berada di samping pengguna.

Also read Xiaomi 17T Pro Punya Kamera Leica, Kirim Foto ke iPhone Lebih Gampang

Selain fungsi dasar pembatasan visibilitas, fitur Privacy Display pada Xiaomi 18 Pro Series memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan mode privasi sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Pengguna dapat mengatur penerapan fitur ini pada notifikasi umum atau pada aplikasi tertentu seperti galeri foto, pesan singkat, dan email. Misalnya, jika pengguna hanya memilih untuk melindungi privasi pada aplikasi email, maka hanya konten dalam aplikasi tersebut yang akan dikabur dari pandangan orang lain di layar.

Deteksi Pengintip dengan Privacy Notice

Xiaomi 18 Pro Series juga dilengkapi dengan fitur Privacy Notice yang memanfaatkan kamera depan perangkat untuk meningkatkan keamanan pengguna. Teknologi ini bekerja dengan mendeteksi aktivitas seseorang yang mengarahkan pandangan ke arah layar ponsel dari belakang atau samping.

Advertisement

Bila sistem mendeteksi adanya aktivitas pengintaian semacam itu, Xiaomi 18 Pro Series akan memberikan peringatan kepada pengguna secara instan melalui notifikasi di Xiaomi HyperIsland atau melalui getaran ponsel. Dengan dukungan fitur Privacy Notice, pemilik perangkat bisa mengetahui secara real-time jika ada orang yang mengintip ke arah layar perangkatnya, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan segera.

Fitur pelindung privasi ini dihadirkan oleh Xiaomi pada Xiaomi 18 Pro Series untuk membantu pengguna menjaga informasi pribadi mereka saat membuka pesan, melihat notifikasi, atau mengakses aplikasi sensitif. Hal ini sangat berguna bagi pengguna yang sering membawa data penting ketika berada di ruang publik atau menggunakan sarana transportasi umum yang ramai.

Keterbatasan dan Spesifikasi Kamera Unggulan

Xiaomi menyatakan bahwa fitur Privacy Display pada Xiaomi 18 Pro Series tidak sepenuhnya menjamin bahwa layar ponsel tidak dapat dilihat dari semua sudut pandang. Masih ada kemungkinan orang lain bisa melihat sebagian tampilan layar perangkat pengguna dalam kondisi atau sudut pandang tertentu yang ekstrem. Pengguna disarankan untuk tetap waspada dan tidak mengandalkannya sebagai satu-satunya metode keamanan.

Selain fokus pada keamanan data, Xiaomi 18 Pro Series juga menonjolkan spesifikasi hardware yang canggih. Perangkat ini dipasangi layar belakang yang dapat digunakan untuk melihat notifikasi, pembaruan aktivitas, serta membantu pengambilan swafoto. Layar tambahan ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memantau informasi tanpa harus menyalakan layar utama secara penuh.

Advertisement

Dari sisi fotografi, Xiaomi 18 Pro Series dibekali dengan kamera utama Leica beresolusi 200 megapiksel. Sistem kamera ini didukung oleh kehadiran kamera telefoto Leica dengan spesifikasi 200 megapiksel pula. Kedua lensa utama ini diintegrasikan dengan sejumlah fitur fotografi canggih lainnya, menjadikannya pilihan menarik bagi pengguna yang mengutamakan kualitas hasil foto.