Xiaomi memperkenalkan seri 18 Pro di Jakarta dengan inovasi layar belakang berbasis AI untuk swafoto dan penerjemah bahasa, dilengkapi kamera Leica 200MP.

Perusahaan teknologi asal Tiongkok, Xiaomi, secara resmi memperkenalkan seri ponsel baru mereka, Xiaomi 18 Pro, kepada publik Indonesia di Jakarta pada hari Jumat, 27 November 2026. Peluncuran ini menandai kehadiran perangkat flagship terbaru yang mengintegrasikan inovasi layar belakang berbasis kecerdasan buatan atau AI-powered Back Display ke dalam ekosistem gadget global mereka.

Detail Kamera Leica dan Spesifikasi Unggulan

Seri Xiaomi 18 Pro hadir dalam dua varian utama, yaitu Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max, yang keduanya mengadopsi konfigurasi kamera belakang beresolusi tinggi hasil kolaborasi strategis dengan Leica. Varietas kamera utama pada perangkat ini menggunakan lensa 23mm dengan resolusi 200 megapiksel serta sensor berukuran 1/1,28 inci yang dilengkapi teknologi penstabil gambar optik atau OIS.

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Selain kamera utama, perangkat juga dilengkapi dengan lensa Leica 17mm beresolusi 50 megapiksel yang menawarkan sudut pandang lebih lebar untuk kebutuhan fotografi. Kamera depan pada kedua model tersebut memiliki resolusi 50 megapiksel dengan fitur autofokus yang cepat, memastikan hasil bidikan wajah tetap tajam dan jelas dalam berbagai kondisi pencahayaan.

Fitur Kamera Belakang dan Teknologi LOFIC HDR

Layar belakang berbasis AI ini memungkinkan pengguna untuk melihat pratinjau foto secara langsung saat memanfaatkan kamera belakang untuk mengambil gambar swafoto. Fitur ini menghilangkan ketergantungan pada kamera depan dan membantu pengguna memperkirakan jarak serta komposisi gambar tanpa perlu menebak-nebak posisi wajah mereka di depan lensa.

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Untuk model Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi menyematkan teknologi lanjutan LOFIC HDR dengan rentang dinamis 16,2EV. Teknologi ini dirancang khusus untuk mempertahankan detail visual yang kaya pada area gambar yang terlalu terang maupun area yang terlalu gelap, sehingga memberikan hasil foto dengan dinamika warna yang lebih alami dan seimbang.

Inovasi Komunikasi Lintas Bahasa dan Personalisasi

Di luar kemampuan fotografi, layar belakang tersebut berfungsi sebagai medium personalisasi yang menampilkan foto hewan peliharaan, karakter favorit, atau elemen visual lain sesuai keinginan pengguna. Selain itu, Xiaomi juga mengintegrasikan kemampuan berbasis kecerdasan buatan untuk memfasilitasi komunikasi lintas bahasa bagi pengguna yang sedang bepergian ke berbagai negara.

Ponsel ini dilengkapi fitur penerjemah real-time yang mampu menerjemahkan suara pengguna dan lawan bicara secara langsung. Layar belakang akan menampilkan teks terjemahan dari ucapan pengguna sehingga lawan bicara dapat melihat balasan tersebut dengan mudah, menjadikannya alat komunikasi yang sangat efektif dalam situasi sosial yang melibatkan perbedaan bahasa.