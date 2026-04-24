Xbox Kembali Jadi Fokus Utama Microsoft di Industri Gaming

Microsoft kembali menggunakan nama Xbox sebagai identitas utama bisnis gamingnya, menandakan fokus baru pada pengalaman bermain dan koneksi emosional dengan para gamer. Perubahan ini dipimpin oleh CEO baru Xbox, Asha Sharma, dan mencakup strategi baru untuk meningkatkan jumlah pemain aktif harian dan memperkuat ekosistem gaming.

Microsoft secara signifikan mengubah strategi branding untuk bisnis gamingnya, kembali ke nama Xbox sebagai identitas utama setelah sebelumnya menggunakan nama “ Microsoft Gaming ”. Keputusan ini diumumkan melalui memo internal perusahaan dan menandakan keinginan untuk memperkuat fokus pada identitas gaming yang lebih kuat dan familiar bagi para pemain.

Penggunaan nama “Microsoft Gaming” sebelumnya bertujuan untuk menyatukan seluruh divisi game, terutama setelah akuisisi besar seperti Activision Blizzard, namun kini dianggap lebih mencerminkan struktur organisasi daripada koneksi emosional dengan komunitas gamer. Perubahan ini dipimpin oleh CEO baru Xbox, Asha Sharma, yang sejak awal menjabat telah melakukan berbagai perubahan strategis. Sharma meyakini bahwa brand Xbox memiliki kekuatan emosional yang lebih besar dan mampu merepresentasikan pengalaman bermain secara menyeluruh di berbagai platform, termasuk konsol, PC, mobile, dan cloud gaming.

Slogan “We Are Xbox” ditegaskan sebagai fondasi perubahan, dengan tujuan membangun kembali citra Xbox sebagai pusat pengalaman bermain, bukan sekadar label korporasi. Microsoft juga menekankan peningkatan jumlah pemain aktif harian (daily active players) sebagai indikator utama kesuksesan. Selain perubahan nama, perusahaan tengah mengevaluasi strategi eksklusivitas game, layanan berlangganan seperti Game Pass, dan pemanfaatan teknologi AI dalam pengembangan game. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menyatukan kembali visi perusahaan setelah beberapa tahun dianggap terlalu melebar.

Keputusan Microsoft ini dilihat sebagai strategi untuk kembali ke akar, yaitu menghadirkan pengalaman bermain yang kuat dan konsisten bagi para gamer. Di tengah persaingan ketat industri game global, identitas brand menjadi faktor penting untuk mempertahankan loyalitas pengguna.

