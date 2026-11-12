Xavi Tunjuk Frenkie de Jong Jadi Kapten Belanda Gantikan Van Dijk

Pelatih Xavi Hernández resmi mengangkat Frenkie de Jong sebagai kapten tim nasional Belanda untuk laga Nations League menghadapi Yunani dan Jerman.

Frenkie de Jong telah resmi ditunjuk sebagai kapten baru tim nasional Belanda untuk menghadapi laga penting pekan depan. Keputusan strategis ini dikonfirmasi secara langsung oleh pelatih kepala timnas, Xavi Hernandez, dalam sesi konferensi pers yang berlangsung pada hari Kamis siang. Penunjukan tersebut terjadi dalam konteks di mana tim nasional membutuhkan pengganti pemimpin lapangan yang jelas dan berkapabilitas tinggi.

Mekanisme Penggantian Kapten Sementara

Ketidakhadiran Virgil van Dijk dari skuad utama memaksa Xavi untuk segera mencari solusi kepemimpinan baru. Timnas Belanda harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi dua pertandingan krusial di ajang Nations League melawan Yunani dan Jerman. Xavi telah menyelesaikan proses pencarian pengganti sementara dan memutuskan untuk menyerahkan tugas kepemimpinan kepada Frenkie de Jong. De Jong akan mengenakan ban kapten selama laga yang akan digelar di Johan Cruijff ArenA dan Olympiastadion.

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Alasan Xavi Memilih Frenkie de Jong

Xavi menguraikan alasan mendalam di balik keputusan strategisnya untuk menunjuk Frenkie de Jong sebagai kapten. Pelatih asal Spanyol tersebut menekankan bahwa kepribadian pemain berusia 29 tahun menjadi faktor utama. De Jong dikenal memiliki keinginan kuat untuk menguasai bola dan terus meningkat setiap hari. Xavi menjelaskan bahwa dia sangat mengenal pemain tersebut dan selalu melihat sisi tanggung jawab yang tinggi dari de Jong dalam setiap situasi.

Selain faktor karakter, kualitas teknis juga menjadi pertimbangan utama Xavi. Pelatih ini menilai Frenkie de Jong sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Alasan-alasan fundamental ini sangat penting bagi Xavi sebagai pelatih dalam membangun stabilitas tim. Kombinasi antara integritas pribadi dan kemampuan bermain menjadikan de Jong pilihan yang tepat untuk memimpin skuad.

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Reaksi Frenkie de Jong dan Latar Belakang

Frenkie de Jong memberikan respons positif terhadap penunjukan ini dalam wawancara sebelumnya dengan Voetbalzone pada hari Selasa. Pemain tersebut mengakui bahwa menjadi kapten negara sendiri adalah kehormatan yang sangat besar. Ia melihat peran sebagai pemimpin tim nasional sebagai pencapaian tertinggi dalam karirnya sebagai pemain sepak bola profesional.

De Jong akan menjalani pertandingan ke-71 bersama timnas Belanda dalam laga tersebut. Kehadirannya di barisan terdepan diharapkan dapat membawa stabilitas baru. Xavi akan menjadi pelatih keempat yang memimpin timnas Belanda. Sebelumnya, jabatan tersebut pernah dipegang oleh Ronald Koeman, Frank de Boer, dan Louis van Gaal. Transisi kepemimpinan ini menandai babak baru bagi tim nasional Belanda.