Chelsea tumbang 1-3 dari Nottingham Forest, memperpanjang rekor buruk tiga kekalahan beruntun di Premier League. Xabi Alonso mengajak tim berdiri solid di tengah krisis performa.

Chelsea mengalami kekalahan telak dengan skor 1-3 dari Nottingham Forest di City Ground pada Sabtu dini hari WIB, tanggal 28 November 2026. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif The Blues yang kini telah mencatat tiga kekalahan beruntun di kompetisi Premier League. Tim London tersebut kini anjlok ke peringkat kedelapan dengan mencatat empat kali kekalahan dalam lima laga liga terakhirnya.

Tekanan Pada Alonso dan Krisis Rekor Tim

Manajer asal Spanyol, Xabi Alonso, menghadapi tekanan yang meningkat seiring belum genapnya beberapa bulan ia memimpin klub London tersebut. Dalam konferensi pers, Alonso mengakui bahwa momen ini sangat sulit bagi seluruh anggota tim dan pihak manajemen. Ia menyatakan bahwa Chelsea kembali kecewa karena menelan kekalahan, namun menuntut para pemain untuk tidak berhenti berusaha mencari solusi di atas lapangan.

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Alonso juga menyoroti masalah kepercayaan diri yang hilang dan kesulitan tim dalam mempertahankan keunggulan skor. Ia menjelaskan bahwa setelah berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1, timnya kembali kebobolan sehingga hasil akhir berubah menjadi 3-1 bagi Nottingham Forest. Pelatih tersebut menegaskan bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas situasi ini dan harus segera menemukan jalan keluar.

Proteksi Wesley Fofana Dari Kritik Suporter

Xabi Alonso secara terbuka meminta dukungan penuh kepada semua pemainnya, termasuk bek Wesley Fofana yang baru saja kembali ke skuad utama. Sebelumnya, Fofana mendapat kritik keras usai melontarkan candaan dalam wawancara YouTube mengenai kegagalannya mengeksekusi penalti pada laga Piala Liga Inggris melawan Liverpool musim ini. Saat bermain di City Ground, Fofana disambut sorakan negatif dari sebagian suporter Chelsea yang hadir.

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Penampilan Fofana kembali menjadi sorotan negatif ketika ia melakukan pelanggaran ceroboh terhadap mantan penyerang The Blues, Liam Delap. Pelanggaran tersebut berujung pada penalti yang kemudian dicetak oleh Morgan Gibbs-White untuk Nottingham Forest. Namun, Alonso menegaskan tidak ingin ada pemain yang dikucilkan dan meminta seluruh anggota tim berdiri bersama untuk memberikan dukungan kepada Fofana di masa-masa sulit ini.

Kerapuhan Lini Belakang Dan Skema Tiga Bek

Chelsea telah kebobolan sebanyak 23 gol dari 12 pertandingan Premier League musim ini, menjadikan rapuhnya lini belakang sebagai masalah utama. Hingga saat ini, masalah pertahanan tersebut belum tuntas dibenahi oleh Alonso. Keputusan pelatih untuk menempatkan gelandang Ekuador, Moises Caicedo, sebagai bagian dari skema tiga bek juga menuai sorotan dari berbagai pihak.

Alonso tetap mempertahankan opsi taktikal tersebut meskipun performa tim belum menunjukkan stabilitas yang diinginkan. Di laga ini, Igor Jesus memimpin skor untuk Forest lewat gol pertama, disusul gol penalti dari Morgan Gibbs-White di babak kedua. Emmanuel Emegha sempat memperkecil kedudukan, namun Gibbs-White kembali mencetak gol untuk memastikan kemenangan 3-1 bagi tuan rumah sebelum gol kedua Emegha di menit akhir tak mampu mengubah hasil.