Wuling Berikan New Air ev Lite ke Pemenang SUCI Season 12

Chairul Mukmin menjuarai Grand Final Stand Up Comedy Indonesia Season 12 dan membawa pulang mobil listrik Wuling New Air ev Lite serta Rp50 juta. Kompetisi yang dihadiri lebih dari 2.000 peserta ini menjadi wadah talenta komedi Indonesia dengan dukungan Wuling melalui kendaraan listrik praktis untuk mobilitas sehari-hari.

Wuling Motors bermitra dengan KompasTV mengadakan Grand Final Stand Up Comedy Indonesia ( SUCI ) Season 12 di Balai Sarbini, Jakarta. Kompetisi ini dimenangkan oleh Chairul Mukmin yang berhak atas hadiah utama berupa mobil listrik Wuling New Air ev Lite serta tunai Rp50 juta.

Ajang ini diikuti lebih dari 2.000 peserta sejak audisi di beberapa kota dan online. Tiket pertunjukan habis terjual, menandakan antusiasme tinggi terhadap SUCI. Wuling melalui New Air ev Lite menawarkan kendaraan listrik praktis untuk mobilitas harian dengan baterai 17,3 kWh yang能 tempuh hingga 200 km. Kolaborasi Wuling-KompasTV dalam SUCI adalah yang ke-empat, sebagaiUpaya mendekatkan diri pada generasi muda melalui ekosistem kreatif dan hiburan.

Kompetisi ini juga didukung juru pendidik seperti Raditya Dika dan Nirina Zubir, serta menampilkan tiga finalis terbaik. Wuling menekankan mudah pemakaian, pengisian rumah, dan kepemilikan terjangkau. Acara ini menyoroti dukungan pada industri kreatif Indonesia dengan hadiah yang relevan dengan gaya hidup muda. New Air ev Lite memiliki dimensi kompak untuk memarkir dengan mudah, didukung charger gratis instalasi.

SUCI menjadi wadah bakat komika dari berbagai daerah, dengan proses eliminasi hingga grand final yang Competitif. Wuling ingin terus berinovasi dalam kendaraan listrik untuk kebutuhan mobilitas Indonesia. Kolaborasi silang industri ini bertujuan menghadirkan pendekatan kreatif yang dekat dengan pasar muda





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