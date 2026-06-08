Wouter Vrancken dianggap sebagai kandidat serius untuk menggantikan Robin van Persie di Feyenoord. Pelatih asal Belgia ini mendapat penilaian positif dari direktur teknis Dévy Rigaux.

Wouter Vrancken dianggap sebagai kandidat serius untuk menggantikan Robin van Persie di Feyenoord . Mantan pelatih Sint-Truiden ini mendapat penilaian positif dari direktur teknis Dévy Rigaux .

Pada hari Minggu, diketahui bahwa Feyenoord telah berpisah dengan Van Persie setelah musim yang penuh gejolak, namun di mana tim asal Rotterdam ini tetap berhasil merebut posisi kedua. Pihak manajemen klub sedang gencar mencari penggantinya, dan untuk pertama kalinya nama Vrancken muncul. Pelatih asal Belgia berusia 47 tahun ini saat ini sedang mencari tantangan baru, setelah ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di Sint-Truiden.

Di klub Belgia tersebut, ia meraih kesuksesan besar: ia finis di posisi ketiga dan dengan demikian merebut tiket ke Liga Europa. Dengan ini, ia mencatatkan sejarah klub: belum pernah sebelumnya klub tersebut berhasil lolos ke kompetisi Eropa. Menurut 1908.nl, Vrancken menjadi kandidat utama. Oliver Glasner, yang baru-baru ini meninggalkan Crystal Palace setelah meraih banyak kesuksesan, juga merupakan kandidat serius - meskipun AC Milan juga mengincar pelatih asal Austria tersebut.

Jika Vrancken menerima tawaran tersebut, ini akan menjadi petualangan pertamanya sebagai pelatih kepala di luar negeri. Sebelumnya, ia pernah melatih KAA Gent dan KRC Genk, namun masa-masa terbaiknya dihabiskan bersama KV Mechelen. Antara 2018 dan 2022, ia membawa klub tersebut dari divisi kedua ke level tertinggi dan juga memenangkan Piala Belgia pada musim promosi





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Wouter Vrancken Feyenoord Robin Van Persie Sint-Truiden Dévy Rigaux

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