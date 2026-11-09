Wout Weghorst Kirim Pesan Keyakinan ke Valentijn Driessen

Wout Weghorst FC Twente kirim pesan via WhatsApp ke Valentijn Driessen Ajax. Pengamat Ajax terbuka dengan isi pesan yang menyinggung soal penyebaran keyakinan di media.

Wout Weghorst, penyerang FC Twente, terlibat dalam sorotan publik menyusul kemunculan pesan pribadi yang ia kirimkan kepada Valentijn Driessen, seorang pengamat Ajax. Peristiwa ini menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola setelah pengamat tersebut membacakan isi pesan yang berisi ajakan untuk menyebarkan keyakinan secara terbuka. Kejadian ini terjadi tak lama setelah pertandingan antara Twente dan Ajax berakhir pada hari Minggu yang lalu, di mana Weghorst kembali menarik perhatian dengan perilakunya di lapangan.

Mekanisme Pertukaran Pesan WhatsApp

Proyektil perdebatan ini bermula dari komunikasi pribadi yang terungkap ke publik. Verweij, sebagai pihak yang menerima pesan tersebut, memulai keterangannya dengan menyatakan bahwa ia mendapatkan izin dari Weghorst untuk membacakan isi pesan WhatsApp yang diterimanya. Dalam pesan tersebut, Weghorst menyatakan bahwa ia masih menganggap dirinya memiliki izin untuk melakukan hal tersebut dan mendorong penerima pesan untuk terus menyebarkannya. Penyerang bertubuh jangkung tersebut menuliskan bahwa menjangkau orang-orang adalah tujuan barunya dan menyematkan kata bahwa ia baik, yang dalam konteks ini tampaknya merujuk pada kepercayaan kepada Tuhan sebagai sumber kebaikan tersebut.

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Posisi Driessen dan Verweij Soal Penyebaran Keyakinan

Valentijn Driessen, sebagai penerima pesan, menanggapi hal ini dengan tegas melalui komentar publiknya. Driessen menyatakan bahwa menurutnya hal tersebut bukanlah hal yang baik dan menolak ide bahwa ESPN atau platform media lainnya seharusnya memberikan ruang bagi penyebaran keyakinan pribadi semacam itu. Di sisi lain, Verweij yang merupakan pengamat Ajax mengungkapkan kekagumannya terhadap cara Weghorst menjalani keyakinannya. Verweij berpendapat bahwa banyak umat Muslim juga memiliki tugas serupa berdasarkan keyakinan mereka untuk menyebarkan iman ke seluruh dunia, dan ia tidak sepenuhnya menentang hal tersebut selama dilakukan dengan tata kelola yang baik.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya di Media

Insiden ini menyoroti batasan antara ekspresi personal atlet dan tanggung jawab mereka sebagai figur publik di media. Verweij menjelaskan bahwa ia awalnya merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan pesan tersebut setelah menerima ucapan selamat atas empat gol Weghorst melawan Excelsior. Ia kemudian menghubungi penyerang tersebut untuk meminta izin mendiskusikan pesan itu di podcastnya, dan Weghorst merespons positif dengan meminta Verweij menyampaikan doa pagi kepadanya serta harapan agar Driessen segera menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Langkah ini menunjukkan bagaimana narasi sepak bola kini melampaui pertandingan dan menyentuh aspek kehidupan pribadi serta spiritualitas para pemain.