WNI yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla tiba di Indonesia setelah dicecegat Israel

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia memantau ketat kondisi sembilan WNI terkait Global Sumud Flotilla, dengan lima di antaranya ditahan Israel. Pemerintah Indonesia dan perwakilan Indonesia di luar negeri berkoordinasi untuk memastikan keselamatan para WNI.

WNI yang tergabung dalam misi kemanusian Global Sumud Flotilla yang sebelumnya berusaha menyalurkan bantuan ke wilayah Gaza akhirnya tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, setelah melalui peristiwa dicecegat oleh militer Israel di perairan dekat Siprus.

Setelah diselamatkan lewat upaya diplomatik, para WNI transit di Istanbul untuk pemeriksaan kesehatan sebelum kembali ke Indonesia. Setibanya di Tanah Air, pemerintah menyatakan bahwa pemulangan para WNI berjalan lancar dan menegaskan perlindungan terhadap WNI menjadi prioritas utama





