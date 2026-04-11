WNA Terlibat Identitas Ganda di Makassar: KTP Palsu dan Modus Operandi Canggih Terungkap

Disdukcapil Makassar mengungkap kasus penggunaan identitas ganda oleh WNA dengan KTP palsu. Modus operandi melibatkan manipulasi data untuk menghindari perekaman biometrik. Penyelidikan sedang dilakukan untuk mengungkap jaringan dan oknum yang terlibat.

Kasus penggunaan identitas ganda yang melibatkan Warga Negara Asing ( WNA ) di Makassar telah mengungkap praktik manipulasi data kependudukan yang terstruktur. Temuan ini berawal dari perbedaan data antara paspor WNA dengan dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Makassar kini tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap seluruh detail kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum dan jaringan yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Kepala Disdukcapil Makassar, Muhammad Hatim, menegaskan bahwa KTP elektronik milik WNA yang bersangkutan dinyatakan tidak sah karena tidak melalui proses perekaman biometrik yang sesuai dengan prosedur. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk memalsukan identitas dan menghindari proses verifikasi yang seharusnya dilakukan. KTP palsu ini diduga dibuat dengan memanfaatkan celah dalam sistem administrasi kependudukan, dengan memanipulasi data seperti tahun kelahiran untuk mengelabui sistem. \Modus operandi yang digunakan tergolong canggih, melibatkan manipulasi data tahun kelahiran untuk mengunggah foto tanpa harus menjalani perekaman biometrik. Setelah foto diunggah, data tahun kelahiran dikembalikan seperti semula, sehingga dalam sistem terlihat seolah-olah yang bersangkutan telah melakukan perekaman. Hal ini memungkinkan WNA tersebut memiliki KTP palsu yang terdaftar dalam sistem, meski sebenarnya proses perekaman biometrik tidak pernah dilakukan. Lebih lanjut, Disdukcapil menemukan indikasi bahwa praktik serupa juga terjadi pada anggota keluarga WNA tersebut, bahkan kepala keluarga. Ini mengindikasikan adanya jaringan yang terlibat dalam pembuatan dokumen palsu ini. Disdukcapil Makassar akan melaporkan temuan ini ke Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk penanganan lebih lanjut dan melakukan penelusuran internal. Pihaknya juga akan melakukan pengecekan langsung ke alamat yang tertera pada dokumen kependudukan untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan. Penyelidikan ini penting untuk mengungkap siapa saja yang terlibat, bagaimana modus operandi dijalankan, dan untuk memastikan bahwa praktik serupa tidak terjadi di tempat lain. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keakuratan data kependudukan dan mencegah penyalahgunaan identitas.\Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dalam hal administrasi kependudukan. Pemalsuan dokumen identitas tidak hanya merugikan negara tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh Disdukcapil Makassar bertujuan untuk mengungkap jaringan di balik kasus ini, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum dari dalam maupun luar instansi. Selain itu, penanganan kasus ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keaslian dokumen identitas dan melaporkan jika ada kecurigaan terhadap praktik pemalsuan. Disdukcapil juga berencana untuk memperketat sistem keamanan data kependudukan dan meningkatkan pelatihan bagi petugas untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Pengungkapan kasus ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas





