Warga Negara Asing asal Prancis EOM dideportasi dari Bali setelah terbukti melakukan siaran langsung bermuatan pornografi di villa Uluwatu. Pelanggaran ini mengakibatkan sanksi administratif dan pengusulan daftar penangkalan.

Pejabat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Madya Denpasar, Ramdhani, mengumumkan pengusiran seorang warga negara asing asal Prancis berinisial EOM (23). Perempuan tersebut resmi dideportasi dari Bali setelah petugas menemukan dirinya memproduksi siaran langsung konten asusila di kawasan elit Uluwatu.

Mekanisme Pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan

Menurut penjelasan tertulis yang dirilis pada Sabtu (21/11), proses penindakan ini berawal dari temuan bahwa EOM menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dengan indeks D12. Izin tinggal ini dijamin oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Bali, yang seharusnya hanya memungkinkan pemegangnya untuk beraktivitas dalam koridor wisata atau kegiatan legal lainnya.

Also read Basarnas Bali evakuasi tiga WNA terombang-ambing di Uluwatu

Pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mengonfirmasi bahwa visa kunjungan tersebut justru digunakan sebagai fasilitas untuk memproduksi konten digital yang melanggar norma kesusilaan dan hukum positif di Indonesia. Lokasi utama dari aktivitas melanggar hukum ini adalah sebuah vila mewah yang terletak di Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Posisi Pelaku dan Klarifikasi Pengakuan

Selama proses interogasi oleh petugas, EOM memberikan pengakuan bahwa dirinya adalah individu yang muncul dalam rekaman video pornografi. Rekaman tersebut disiarkan secara langsung melalui akun pribadi yang ia kelola di sebuah platform digital populer. Pengakuan ini menjadi dasar kuat bagi petugas dalam menyusun bukti pelanggaran administrasi keimigrasian.

Advertisement

Di tengah pemeriksaan, perempuan warga negara asing tersebut berusaha membantah adanya motif mencari keuntungan finansial. Ia juga mengklaim bahwa ia tidak mengunggah kembali video tersebut ke situs web lain setelah siaran langsung berakhir. Namun, klaim pembelaan ini tidak menguburkan fakta bahwa aktivitas tersebut secara nyata terjadi di wilayah hukum Indonesia.

Sanksi Hukum dan Langkah Ke Depan

Berdasarkan fakta yang terbentang, petugas keimigrasian menilai unsur pelanggaran sudah terpenuhi sepenuhnya. EOM dijatuhkan sanksi administratif keimigrasian yang tegas dengan merujuk pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sanksi ini mencakup pencabutan izin tinggal dan pengusiran paksa dari negara ini.

Pulangnya EOM ke negara asalnya berlangsung melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 18 November 2026. Selain dideportasi, pihak berwenang juga mengajukan usulan untuk memasukkan nama EOM ke dalam daftar penangkalan. Langkah preventif ini bertujuan untuk mencegah perempuan tersebut masuk ke wilayah Indonesia di masa mendatang.

Komitmen Pengawasan Ketat bagi Wisatawan Asing

Ramdhani menegaskan bahwa keterbukaan Bali sebagai destinasi wisata internasional harus diimbangi dengan kepatuhan hukum yang mutlak. Ia menyatakan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia wajib mematuhi tujuan pemberian izin tinggal serta menjunjung tinggi norma hukum yang berlaku di negeri ini.

Advertisement

Ke depannya, Kantor Imigrasi Denpasar berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA. Strategi yang akan dijalankan meliputi operasi lapangan yang lebih intensif, pendalaman bukti digital, serta sinergi lintas instansi yang solid untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat.