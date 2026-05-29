Witan Sulaeman Antusias dengan Kehadiran Timnas Indonesia di EA Sports FC Mobile

Pemain Timnas Indonesia, Witan Sulaeman, sangat antusias dengan kehadiran Skuad Garuda di gim EA Sports FC Mobile. Ia telah melupakan FC Barcelona dan memilih menggunakan Timnas Indonesia ketika bertanding.

Kolaborasi antara PSSI dan EA Sports dianggap sebagai langkah besar yang membanggakan bagi pemain dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Menurut Witan, antusiasme sepak bola di Tanah Air sangat besar dan kehadiran Timnas Indonesia di EA Sports FC akan mendekatkan para penggemar dengan tim kebanggaannya. Para gamer Indonesia kini dapat memainkan Timnas Garuda lengkap dengan jersey resmi dan identitas asli pemain di dalam gim.

Witan merasa bangga karena akhirnya Indonesia mendapat tempat di salah satu gim sepak bola terbesar di dunia. Ia juga mengaku senang melihat Timnas Indonesia resmi hadir di EA Sports FC dan dapat memilih negara sendiri. Witan bahkan mengaku dulu sering mengedit pemain dan membuat versi dirinya sendiri di dalam gim. Saat ditanya soal rating ideal untuk dirinya sendiri di EA Sports FC, Witan mengaku akan memberikan nilai terbaik.

Menariknya, Witan juga mengungkap klub favorit yang sering digunakannya saat bermain gim sepak bola, yaitu FC Barcelona. Namun kini pilihannya berubah setelah Timnas Indonesia resmi hadir di EA Sports FC Mobile. Witan memilih wonderkid muda FC Barcelona, Lamine Yamal, sebagai pemain favorit di dalam gim. Ia juga membahas rivalitas kecilnya dengan rekan setim di Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, saat bermain EA Sports FC





