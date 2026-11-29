Sebanyak 26 mahasiswa Universitas Terbuku dikukuhkan di Riyadh amidst ancaman rudal dan keterlambatan toga. Direktur UT Layanan Luar Negeri menjelaskan proses penuh ketegangan sebelum upacara berlangsung.

Sebanyak 26 lulusan baru Universitas Terbuka resmi dikukuhkan dalam upacara wisuda yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada Kamis (19/11). Acara akademis ini diwarnai oleh serangkaian tantangan logistik dan keamanan yang mengancam kelancaran prosesi, termasuk ancaman rudal yang menghangat di kawasan tersebut. Selain itu, keterlambatan penerbangan internasional menjadi faktor lain yang memperumit perjalanan para delegasi dan keluarga alumni ke lokasi upacara.

Rincian Tantangan Logistik dan Keamanan

Selama penyelenggaraan wisuda, keamanan menjadi perhatian utama mengingat situasi regional yang tidak stabil. Ancaman rudal menciptakan suasana tegang di balik layar sebelum prosesi akademik dimulai. Para peserta dan panitia harus beroperasi dalam kondisi yang diawasi ketat demi memastikan keselamatan seluruh penghuni aula wisuda dan para tamu undangan.

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Selain isu keamanan, aspek operasional penerbangan juga mengalami hambatan signifikan. Banyak peserta yang mengalami keterlambatan penerbangan akibat berbagai faktor infrastruktur dan cuaca. Hal ini menyebabkan beberapa tamu terhambat dalam tiba di Riyadh pada jadwal yang telah ditetapkan semula oleh panitia penyelenggara.

Krisis Toga di Bandara Jeddah

Saat menjelang hari H, krisis terbesar justru datang dari masalah logistik pakaian resmi. Sekitar sehari sebelum wisuda berlangsung, Direktur UT Layanan Luar Negeri Dr. Pardamean Daulay menerima kabar mengejutkan bahwa toga untuk para wisudawan masih tertahan di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Lokasi bandara ini berada di kota berbeda yang cukup jauh dari lokasi wisuda di Riyadh.

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Penerimaan kabar tersebut terjadi tepat setelah Dr. Pardamean menunaikan ibadah umrah di Makkah. Dalam situasi darurat tersebut, ia segera memberikan instruksi tegas kepada tim lapangan. Ia meminta agar masalah toga tersebut segera dikoordinasikan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah untuk meminta bantuan logistik segera.

Reaksi dan Langkah Penanganan

Dr. Pardamean Daulay mengungkapkan bahwa keberadaan toga adalah syarat mutlak untuk penyelenggaraan wisuda. Tanpa alat pelengkap resmi tersebut, prosesi pengukuhan tidak dapat dilaksanakan sesuai standar akademik. Kegelisahan mendalam melanda dirinya karena menyadari betapa krusialnya item pakaian tersebut bagi para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di negeri rantau.

Kecemasan Dr. Pardamean mencapai titik puncaknya pada malam hari sebelum wisuda. Ia mengaku hampir tidak bisa tidur sama sekali karena terus memikirkan kelangsungan upacara keesokan harinya. Untuk menenangkan diri dan memohon pertolongan, ia sempat memanjatkan doa di hadapan Ka'bah agar persoalan toga segera dapat diatasi.

Hasil Akhir dan Dampak bagi Alumni

Terlepas dari segala hambatan yang terjadi, usaha keras tim panitia dan dukungan institusi akhirnya berhasil memuluskan acara. Sebanyak 26 mahasiswa Universitas Terbuka akhirnya berhasil dikukuhkan sebagai lulusan dengan penuh sukacita. Mereka resmi menyelesaikan pendidikan tinggi setelah melalui proses panjang dan tantangan logistik yang luar biasa di Arab Saudi.

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Kisah ini menjadi catatan penting bagi manajemen layanan luar negeri universitas. Peristiwa di Riyadh menunjukkan betapa kompleksnya koordinasi logistik dalam acara skala internasional. Keberhasilan pengukuhan 26 lulusan tersebut membuktikan ketangguhan administrasi dan kemampuan tim dalam mengatasi krisis mendadak di tengah ketidakpastian situasi regional.