Wisatawan Asia Tenggara pilih Jeju, Fukuoka, Hangzhou sebagai destinasi utama

Riset Traveloka Q3 2026 menunjukkan peningkatan pemesanan penerbangan dan hotel ke Jeju, Fukuoka, dan Hangzhou, menandai pergeseran minat wisatawan Asia Tenggara.

Riset terbaru Travel oka SEA Index Q3 2026 menandai pergeseran trend wisatawan Asia Tenggara, yang kini lebih banyak menargetkan destinasi di Asia Timur. Dari Indonesia hingga Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok kini menjadi pilihan utama bagi para pelancong yang mencari pengalaman baru.

Peningkatan Pencarian Ke Destinasi Asia Timur

Data riset menunjukkan bahwa pemesanan penerbangan dan hotel ke Jeju (Korea Selatan), Fukuoka (Jepang), dan Hangzhou (Tiongkok) meningkat secara signifikan. Alex Jung, Head of Marketing Traveloka, menegaskan bahwa "Asia Timur menawarkan berbagai pengalaman wisata" yang menarik bagi semua negara Asia Tenggara.

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Jeju, yang berada di luar kota Seoul, menarik perhatiannya dengan Seongsan Ilchulbong, bukit kerucut vulkanik yang menawan di tepi laut. Wisatawan dapat menikmati kawah dan pemandangan pesisir yang spektakuler.

Penerbangan dan Hotel ke Fukuoka Mencatat Lonjakan

Pemesanan penerbangan Indonesia ke Fukuoka meningkat lebih dari 20 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara pemesanan hotel tumbuh hampir 75 persen. Fukuoka menawarkan kuliner jalanan, yatai di Tenjin dan Nakasu, serta pemandangan danau di Taman Ohori.

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Di Itoshima, kedai tiram populer menarik wisatawan yang menyukai suasana santai. Menurut data, Fukuoka menjadi destinasi wajib bagi para pencinta makanan tradisional Jepang.

Hangzhou Menjadi Go-To Destinasi Vietnam

Hangzhou, dengan daya tarik Danau Barat, secara dramatis menarik minat turis Vietnam. Pembukaan rute penerbangan baru dari Vietnam ke Hangzhou mendorong peningkatan pemesanan penerbangan dan akomodasi hingga lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Hal ini juga tercermin pada peringkat utama Jeju di mata wisatawan Singapura, sementara Hangzhou menduduki posisi tertinggi bagi wisatawan Vietnam dalam Traveloka SEA Index Q3 2026.

Destinasi Lain dalam Perkembangan Pesat

Chengdu menjadi kota favorit bagi wisatawan Thailand berkat eksposur media sosial, dengan pemesanan penerbangan dan akomodasi yang naik dua kali lipat. Sebagai Kota Gastronomi UNESCO, Chengdu menarik pengunjung dengan kuliner pedas khas Sichuan.

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Sementara itu, Xiamen iaat menjadi magnet bagi wisatawan Malaysia. Persentase pemesanan penerbangan ke Xiamen mengalami pertumbuhan dua kali lipat, dengan daya tarik utama Kulangsu, aka "Pulau Piano", yang menampilkan jalan bebas mobil dan bangunan kolonial bersejarah.

Traveloka menegaskan bahwa data berasal dari analisis terpisah periode awal tahun hingga tanggal pengumpulan data, memastikan validitas dan akurasi temuan ini. Dengan perkembangan ini, pasar pariwisata Asia Tenggara diharapkan akan terus berfokus pada destinasi Asia Timur yang menawarkan kombinasi budaya dan kuliner yang kaya.

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