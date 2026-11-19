Windah Basudara mencatatkan 392.505 penonton puncak saat siaran langsung GTA VI, mengungguli iShowSpeed. Ikuti juga kolaborasi Subathon 72 jam Tara Arts bersama GGWP.

Windah Basudara mencatatkan sejarah baru dalam industri gaming Indonesia dengan meraih jumlah penonton tertinggi secara bersamaan saat siaran langsung Grand Theft Auto VI. Berdasarkan data resmi dari Stream Charts yang diterbitkan pada 19 November 2026, siaran tersebut berhasil mengumpulkan 392.505 peak viewers pada titik puncaknya. Pencapaian luar biasa ini menempatkan kreator konten asal Indonesia sebagai streamer nomor satu global untuk judul game tersebut pada waktu tersebut. Angka tersebut bahkan mampu mengungguli nama-nama besar internasional seperti iShowSpeed yang berada di urutan kedua dengan 371.840 penonton serentak. Rekor ini juga menandai pencapaian puncak untuk siaran solo Windah selama delapan tahun berkarier di YouTube, menunjukkan antusiasme massive penggemar gaming Tanah Air terhadap peluncuran game rockstar raksasa ini.

Mekanisme Rekor Penonton Puncak Game

Grand Theft Auto VI merupakan judul game terbuka terbaru dari Rockstar Games yang dinanti-nantikan oleh jutaan pemain di seluruh dunia. Peluncuran resmi game ini memicu gelombang streaming masif di berbagai platform digital, tidak hanya di Indonesia namun juga secara global. Banyak streamer lokal menyambut momen ini dengan menggelar siaran langsung untuk mengajak penonton menjelajahi dunia Vice City dan Leonida bersama-sama. Dalam konteks ini, Windah Basudara memanfaatkan gaya bermain ekspresif dan komentar yang menghibur untuk memikat audiens. Hal ini menciptakan pengalaman menonton yang interaktif dan menarik, sehingga mendorong peningkatan jumlah viewers secara signifikan selama periode rilis.

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Kolaborasi Subathon 72 Jam Tara Arts

Sejumlah kreator konten lainnya juga turut meramaikan peluncuran game dengan strategi unik dan durasi yang lebih panjang. Tara Arts adalah salah satu contoh kreator yang menyambut rilis Grand Theft Auto VI dengan format berbeda dari biasanya. Ia memutuskan untuk berkolaborasi dengan GGWP untuk menggelar acara Subathon selama 72 jam penuh. Siaran daring ini dimulai pada 18 November 2026, tepat menjelang perilisan resmi game ke publik. Melalui kanal YouTube Tara Arts Game Indonesia, penonton diajak mengikuti perjalanan panjang sang kreator dalam menjelajahi setiap sudut dunia terbuka.

Format Subathon ini memungkinkan audiens untuk tetap terhubung dengan kreator selama beberapa hari tanpa henti. Penonton bisa melihat reaksi pertama Tara Arts saat bermain game yang sudah lama dinantikan, serta menyaksikan berbagai misi yang diselesaikan di dalam game. Selain itu, kolaborasi ini juga memberikan peluang bagi penggemar untuk memberikan dukungan finansial langsung melalui layanan GG.GGWP.ID. Durasi siaran yang panjang menjadikan acara ini sebagai salah satu pilihan hiburan utama bagi para penggemar yang ingin merasakan petualangan bersama Tara Arts secara mendalam.

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Dampak Ekosistem Streaming Gaming Lokal

Kehadiran streamer Indonesia di puncak peringkat global ini menunjukkan pertumbuhan ekosistem gaming lokal yang sangat pesat. Tidak hanya Windah Basudara, para kreator lain seperti Tara Arts juga membuktikan bahwa konten lokal memiliki daya tarik yang kompetitif di kancah internasional. Rekor 392.505 penonton puncak yang dicapai oleh Windah bukanlah angka sembarangan, melainkan hasil dari konsistensi konten dan koneksi kuat dengan komunitas gaming Indonesia. Angka ini juga menjadi bukti nyata bahwa platform streaming dapat menjadi wadah yang efektif untuk memperkenalkan budaya gaming lokal ke mata dunia.

Selain itu, minat tinggi terhadap Grand Theft Auto VI juga berdampak positif pada industri hiburan digital secara keseluruhan. Rekor yang dipecahkan oleh Windah Basudara diharapkan dapat memotivasi kreator konten generasi berikutnya untuk menghasilkan kualitas siaran yang lebih baik. Interaksi antara kreator dan penonton selama siaran langsung menciptakan nilai tambah yang tidak bisa diukur hanya dengan angka viewers. Hal ini menegaskan bahwa konten berbasis game telah berkembang menjadi fenomena budaya pop yang signifikan di Indonesia, melampaui batas hiburan biasa.