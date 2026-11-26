Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dr H Wihaji meresmikan fasilitas Taman Asuh Sayang Anak TAMASYA di Sido Muncul sebagai contoh kolaborasi tripartit untuk kesejahteraan keluarga karyawan dan peningkatan partisipasi kerja perempuan.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Dr H Wihaji S.Ag M.Pd bersama dengan Direktur Utama Sido Muncul Dr H.C Irwan Hidayat telah meresmikan Fasilitas Taman Asuh Sayang Anak TAMASYA TPA Tripartit Berdikari Sido Muncul secara resmi pada Rabu tanggal dua puluh lima November tahun dua ribu dua puluh enam. Peresmian ini dilakukan melalui pemukulan gong simbolis di hadapan para tamu undangan utama termasuk Penasihat Dharma Wanita Persatuan Uni Kuslantasi Wihaji dan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Woro Sri Hastuti.

Resmi Dibuka Sebagai Model Kolaborasi Tripartit

Fasilitas ini diresmikan dengan upacara pemotongan pita yang dilakukan oleh Dr H Wihaji bersama Dr H.C Irwan Hidayat dan Woro Sri Hastuti sebagai simbol dimulainya operasional penuh dari taman asuhan anak tersebut yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk mendorong perusahaan menyediakan layanan pengasuhan anak. TPA Tripartit Berdikari Sido Muncul berfungsi sebagai model percontohan kolaborasi antara pemerintah dunia usaha dan serikat pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan keluarga di tengah masyarakat industri modern.

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Fasilitas ini merupakan cabang dari TPA Tripartit Berdikari yang berada di bawah naungan Yayasan Anugerah Tripartit Serasi di Kabupaten Semarang dan memiliki konsep pengasuhan yang terintegrasi dengan sistem ketenagakerjaan yang berlaku di perusahaan besar milik negara ini untuk menjamin kenyamanan seluruh pekerja. Konsep ini lahir dari usulan Dr H Wihaji beberapa bulan lalu dalam sebuah acara televisi agar Sido Muncul turut berpartisipasi menyediakan fasilitas pengasuhan anak yang mudah diakses oleh karyawan.

Inovasi Perhatian Perusahaan Terhadap Kesejahteraan Keluarga

Direktur Utama Sido Muncul Dr H.C Irwan Hidayat menyambut baik usulan tersebut karena perusahaan telah lama berminat untuk mendukung karyawan melalui kerja sama dengan pihak lain namun kini memiliki fasilitas sendiri yang lebih dekat dengan tempat kerja karyawan sehingga dapat mengurangi beban logistik harian. Bagi Irwan perhatian perusahaan terhadap karyawan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan tetapi juga kebahagiaan mereka dan keluarganya sehingga ketenangan orang tua ketika anak mendapatkan pengasuhan yang baik diharapkan turut mendukung kenyamanan fokus dan produktivitas selama bekerja.

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Fasilitas TAMASYA dibangun di atas lahan seluas enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi dengan luas bangunan seratus lima meter persegi yang dirancang khusus untuk memberikan ruang aman bagi anak-anak usia dini berkembang dengan baik di bawah pengawasan profesional selama jam kerja orang tua. Irwan mengungkapkan bahwa fasilitas ini sebagai kesempatan bagi anak-anak untuk membangun pertemanan belajar berbagi serta mengembangkan kemampuan bersosialisasi sejak dini karena ia membayangkan ketika mereka bisa bermain bersama teman-temannya hal itu akan membangun jaringan pertemanan yang kuat.

Yang paling penting menurut Irwan mereka memiliki teman untuk berbagi pengalaman dan emosi yang dapat membentuk karakter sosial yang sehat sejak dini sehingga anak tidak merasa kesepian atau cemas ketika harus berpisah dengan orang tua selama beberapa jam dalam sehari. Ke depannya Irwan berencana menghadirkan program tambahan yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan keberanian anak untuk bertanya serta berpikir kritis agar fasilitas tersebut dapat berkembang menjadi TAMASYA Plus yang lebih komprehensif dalam aspek pendidikan dini.

Operasional Intensif dengan Subsidi Karyawan

Fasilitas ini memiliki kapasitas awal untuk lima belas anak berusia dua hingga lima tahun dengan pendampingan tiga orang guru pengasuh profesional yang memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam menangani kebutuhan dasar anak usia dini agar tumbuh kembang optimal tercapai. Layanan pengasuhan beroperasi setiap hari kerja mulai pukul enam tiga puluh hingga lima belas nol WIB yang mencakup waktu makan siang dan istirahat bagi anak-anak agar tetap nyaman selama berada di lingkungan taman asuhan tersebut.

Selama berada di TAMASYA anak-anak mengikuti berbagai kegiatan bermain dan belajar yang disesuaikan dengan tahapan usia mereka guna stimulasi motorik kognitif dan sosial emosional yang tepat sesuai dengan standar pengembangan anak usia dini yang berlaku di Indonesia saat ini. Pemerintah melalui BKKBN memberikan subsidi sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah per anak setiap bulan dari total biaya pengasuhan satu juta lima ratus ribu rupiah sehingga karyawan hanya perlu membayar tiga ratus ribu rupiah per bulan.

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Proyeksi Perluasan Kapasitas Mendatang

Besarnya antusiasme karyawan terhadap program pengasuhan anak ini bahkan hingga muncul daftar tunggu membuat Irwan berencana memperluas fasilitas tersebut karena masih ada tanah kosong di lingkungan perusahaan yang siap dikembangkan menjadi ruang kelas tambahan. Nantinya fasilitas ini akan kami perluas karena masih ada tanah kosong di sini sehingga mudah-mudahan kapasitasnya bisa mencapai minimal lima puluh anak secara bergantian untuk menampung lebih banyak pekerja yang membutuhkan layanan ini.

Menurut Dr H Wihaji program tersebut menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja karena saat ini tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih berkisar lima puluh hingga lima puluh empat persen sedangkan laki-laki mencapai sekitar delapan puluh empat persen. Persoalan pengasuhan anak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian perempuan memilih berhenti bekerja setelah menikah dan memiliki anak sehingga negara harus hadir untuk urusan anak dan pengasuhan anak agar kesenjangan gender di tempat kerja dapat diminimalisir.

Program Kolaborasi Tujuh Kementerian

Program TAMASYA ini melibatkan kolaborasi tujuh kementerian yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan keluarga di seluruh Indonesia melalui standar operasional prosedur yang jelas dan dapat direplikasi oleh perusahaan lain di berbagai sektor industri. Program ini juga menjadi tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Buruh Internasional tanggal satu Mei tahun dua ribu dua puluh enam mengenai pentingnya penyediaan fasilitas penitipan anak bagi pekerja untuk mendukung ekonomi produktif.

Dr H Wihaji menekankan bahwa TAMASYA bukan sekadar tempat menitipkan anak melainkan fasilitas yang dirancang untuk mendukung kualitas pengasuhan dan tumbuh kembang generasi mendatang melalui pemantauan kesehatan dan perkembangan yang berkala. Di dalamnya nanti ada pemeriksaan kesehatan pengasuhan komunikasi dengan orang tua serta pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan kemampuan anak sehingga para orang tua dapat memantau tumbuh kembang buah hati mereka secara transparan dan akurat.