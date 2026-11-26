Mendukbangga Wihaji dan Mensos Saifullah Yusuf tandatangani MoU untuk kesehatan mental. PIK-R di 143 Sekolah Rakyat hadirkan konselor sebaya bagi generasi penerus.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Ber Nasional Indonesia Wihaji dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara resmi telah menandatangani nota kesepahaman strategis di Jakarta pada Kamis, 26 November 2026. Penandatanganan ini merupakan langkah konkret untuk mengintegrasikan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di lingkungan Sekolah Rakyat guna mendukung kesehatan mental generasi muda.

Mekanisme Pendampingan Kesehatan Mental Remaja

Wihaji menegaskan bahwa kehadiran program konseling di dalam lingkungan pendidikan karakter nasional bertujuan untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki ketangguhan mental yang tinggi. Fokus utama dari inisiatif ini adalah memberikan perlindungan dan pendampingan intensif terhadap aspek kesehatan psikologis para remaja yang berada di bawah binaan negara. Data menunjukkan bahwa 34,9 persen remaja di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan kesehatan mental yang memerlukan penanganan serius. Program ini dirancang sebagai jawaban nyata untuk memastikan bahwa para siswa memiliki pondasi mental yang kuat dan stabil di masa depan.

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Kemendukbangga melalui BKKBN telah menyiapkan infrastruktur sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan program ini secara efektif. Saat ini, badan tersebut telah memiliki sekitar 21 ribu konselor profesional serta pendidik sebaya yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar tingkat SMA. Semua individu yang terlibat dalam tim pendampingan ini telah melalui proses pelatihan intensif dan dibekali dengan modul pendampingan yang standar. Kehadiran tenaga ahli dan peer counselor ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para siswa untuk berkonsultasi.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Dukungan Pemerintah

Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Ipul menyambut positif kolaborasi lintas kementerian ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah yang lebih luas. Ia menilai bahwa sinergi antara Kemendukbangga dengan Kementerian Sosial akan memperkuat pendekatan rehabilitasi sosial bagi siswa yang memerlukan pemulihan kondisi psikologis. Saifullah Yusuf menekankan bahwa pendekatan teman sebaya merupakan kunci utama keberhasilan komunikasi dalam konseling karena menciptakan satu frekuensi pemahaman yang sama.

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Ketua Umum DPP PAN ini menjelaskan bahwa ketika konselor adalah teman sebaya, para siswa akan merasa lebih terbuka dan nyaman untuk menyampaikan berbagai masalah yang mereka hadapi. Hal ini sangat krusial karena siswa yang berasal dari keluarga miskin dan ekstrem serta memiliki latar belakang trauma sosial seringkali memiliki hambatan komunikasi dengan figur otoritas. Pendekatan teman sebaya diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang lebih efektif dan minim prasangka bagi remaja yang membutuhkan dukungan emosional.

Dampak Nyata bagi Siswa dan Langkah Selanjutnya

Dari total 182 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh wilayah, program konseling ini saat ini telah menjangkau 143 sekolah dengan kehadiran para konselor dan pendidik sebaya yang siap memberikan layanan. Pendampingan akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan konselor yang berdomisili di wilayah masing-masing sekolah untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan yang konsisten. Melalui pendekatan teman sebaya ini, siswa diharapkan dapat membangun optimisme dan kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari.

Saifullah Yusuf juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya mengedepankan pendekatan pendidikan akademis, tetapi juga rehabilitasi dan pemberdayaan sosial yang komprehensif. Banyak siswa di institusi ini memiliki latar belakang yang beragam termasuk pengalaman kekerasan dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Program ini dirancang untuk membantu siswa memahami persoalan yang dihadapi serta memperoleh dukungan penuh untuk proses pemulihan holistik. Kolaborasi tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun generasi muda yang sehat secara mental dan berdaya di masa depan.