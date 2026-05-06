WHO Ungkap Kemungkinan Penularan Hantavirus Antar Manusia di Kapal Pesiar, Risiko Masyarakat Umum Tetap Rendah

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan bahwa penularan hantavirus bisa terjadi antar manusia yang melakukan kontak dekat di atas kapal pesiar. Meski begitu, risiko penularan bagi masyarakat umum tetap rendah. Kasus ini melibatkan varian virus Andes yang ditemukan di Amerika Selatan. Selain itu, artikel juga membahas perkembangan terkait ketegangan geopolitik, kebijakan pendidikan Singapura, dan konflik di Timur Tengah.

Hantavirus , menurut Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ), umumnya menyebar dari hewan tikus ke manusia. Namun dalam kasus ini, penularan bisa terjadi antar manusia yang melakukan kontak sangat dekat di atas kapal pesiar tersebut.

Meski begitu, WHO menegaskan bahwa risiko penularan bagi masyarakat umum masih tetap rendah. Kami memang melihat kemungkinan adanya penularan antar manusia terutama di antara mereka yang melakukan kontak dekat, kata pejabat WHO, Maria Van Kerkhove dikutip dari laman BBC Internasional, Rabu 6 Mei 2026. Para peneliti menduga bahwa varian virus Andes yang menyebar di Amerika Selatan tempat pelayaran dimulai telah ditemukan pada kasus terkonfirmasi. WHO juga menyebut tidak ditemukan tikus di dalam kapal.

Proses disinfeksi terus dilakukan, dan orang-orang yang bergejala atau merawat pasien telah menggunakan alat pelindung diri lengkap. Ia juga menyebutkan bahwa kapal sempat singgah di berbagai pulau, beberapa di antaranya memiliki populasi hewan pengerat, yang biasanya menyebarkan virus melalui kotoran, air liur, atau urine. WHO mengatakan bahwa Spanyol telah memberikan izin bagi kapal untuk bersandar di Kepulauan Canary guna dilakukan penilaian risiko dan pemantauan medis lanjutan. Namun, Kementerian Kesehatan Spanyol menepis spekulasi bahwa mereka akan langsung menerima kapal tersebut.

Dalam pernyataannya disebutkan, keputusan mengenai pelabuhan tujuan berikutnya akan ditentukan berdasarkan data epidemiologi yang dikumpulkan selama kapal berada di dekat Cape Verde. Hingga saat itu, belum ada keputusan yang akan diambil, sebagaimana telah kami sampaikan kepada WHO, kata pihak kementerian kesehatan Spanyol. Singapura menyetujui pedoman pendidikan baru yang membuka kemungkinan penerapan hukuman cambuk di sekolah sebagai sanksi disiplin bagi pelaku perundungan (bullying).

Kelompok hacker Handala mengungkap rahasia bagaimana mereka bisa berhasil menembus sistem keamanan jaringan Institute for National Security Studies (INSS) Israel. Kementerian Luar Negeri Iran mengecam kerja sama Uni Emirat Arab (UEA) dengan pihak yang dianggap bermusuhan dengan Iran dan singgung dampaknya ke stabilitas kawasan.

Senator AS, Bernie Sanders, menuduh Presiden Donald Trump dan PM Israel, Benjamin Netanyahu sengaja memperpanjang konflik yang kian meluas di Timur Tengah.

Menhan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa operasi pengawalan kapal komersial bersifat sementara dan tidak berarti mengakhiri gencatan senjata, tetap berlaku!

Ketegangan geopolitik dunia kembali memasuki fase paling berbahaya setelah China secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap hak Republik Islam untuk membela diri





