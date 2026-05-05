WhatsApp Siap Luncurkan Desain Antarmuka Baru Liquid Glass

WhatsApp sedang mempersiapkan perombakan desain antarmuka dengan mengadopsi desain Liquid Glass yang terinspirasi dari Apple iOS, menghadirkan bilah chat mengambang dan efek transparan pada bilah navigasi.

WhatsApp, aplikasi perpesanan instan yang sangat populer di seluruh dunia, sedang mempersiapkan perubahan besar pada desain antarmuka penggunanya. Perubahan ini terinspirasi oleh desain Liquid Glass yang pertama kali diperkenalkan oleh Apple pada sistem operasi iOS versi terbaru mereka.

Indikasi awal dari perubahan ini mulai terlihat sejak akhir tahun 2025 melalui versi beta aplikasi WhatsApp, di mana beberapa pengguna melaporkan adanya pembaruan pada elemen-elemen kecil antarmuka, terutama pada tampilan layar utama percakapan. Perubahan ini menandakan komitmen WhatsApp untuk terus berinovasi dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih modern dan menarik. WABetaInfo, sebuah sumber informasi terpercaya mengenai perkembangan WhatsApp, melaporkan bahwa WhatsApp semakin dekat dengan peluncuran tampilan baru untuk antarmuka di dalam chat.

Pembaruan ini menjanjikan perubahan visual yang signifikan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Salah satu fitur utama yang diperkenalkan adalah bilah chat mengambang, yang memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan percakapan mereka bahkan saat mereka sedang menggunakan aplikasi lain. Selain itu, bilah navigasi juga akan mendapatkan efek transparan, memberikan tampilan yang lebih bersih dan minimalis. Meskipun pengembangan sudah mencapai tahap yang cukup lanjut, Meta, perusahaan induk WhatsApp, tampaknya memilih pendekatan yang hati-hati dan bertahap dalam meluncurkan pembaruan ini kepada pengguna.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah teknis yang muncul setelah peluncuran. Saat ini, perubahan desain ini belum tersedia bahkan untuk pengguna beta WhatsApp. Namun, WABetaInfo berhasil mengaktifkan tampilan baru tersebut secara terbatas, memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana antarmuka WhatsApp akan terlihat setelah pembaruan. Pengguna yang beruntung mendapatkan akses awal ini melaporkan bahwa tampilan baru terasa lebih segar, modern, dan intuitif.

Meta tampaknya ingin memastikan bahwa semua pembaruan telah diuji secara menyeluruh dan siap digunakan oleh pengguna umum sebelum dirilis secara luas. Hal ini menunjukkan komitmen mereka terhadap kualitas dan kepuasan pengguna. Dengan demikian, perombakan desain WhatsApp kemungkinan baru akan dirilis secara luas setelah seluruh pembaruan dinyatakan selesai dan siap digunakan oleh pengguna umum. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa minggu atau bahkan bulan, tetapi diharapkan hasilnya akan sepadan dengan penantian.

Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan dan membuat WhatsApp tetap menjadi aplikasi perpesanan instan pilihan utama bagi jutaan orang di seluruh dunia. Selain perubahan visual, pembaruan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aplikasi dan menambahkan fitur-fitur baru yang bermanfaat bagi pengguna. Meta terus mendengarkan masukan dari pengguna dan berusaha untuk meningkatkan WhatsApp berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka.

Dengan demikian, WhatsApp akan terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, memastikan bahwa ia tetap relevan dan kompetitif di pasar aplikasi perpesanan instan yang semakin ramai. Perubahan desain ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang WhatsApp untuk terus berinovasi dan memberikan pengalaman pengguna yang terbaik. Meta berharap bahwa tampilan baru ini akan menarik pengguna baru dan mempertahankan pengguna yang sudah ada, memperkuat posisi WhatsApp sebagai pemimpin pasar di industri aplikasi perpesanan instan





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Whatsapp Liquid Glass Desain Antarmuka Pembaruan Aplikasi Meta Ios Fitur Baru Bilang Chat Mengambang Efek Transparan Wabetainfo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemendagri Libatkan Ratusan Pelajar di Garuda Youth Camp 2026, Digembleng Siap Jadi Generasi Indonesia Emas 2045Berita Kemendagri Libatkan Ratusan Pelajar di Garuda Youth Camp 2026, Digembleng Siap Jadi Generasi Indonesia Emas 2045 terbaru hari ini 2026-05-03 19:57:20 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Siaga Perang Gaza Babak Baru Pecah, Israel Sudah Siap-SiapGencatan senjata di Gaza terancam, Israel bersiap melanjutkan operasi militer. Korban tewas terus bertambah, dan ancaman perang besar semakin nyata.

Read more »

Siap-Siap Tergeser, Pekerja Tanpa Skill AI Makin Sulit Dapat KerjaAI mulai memengaruhi dunia kerja. Pekerja dengan skill AI berpeluang dapat gaji 56 persen lebih tinggi dan lebih mudah lolos rekrutmen. Baca di sini selengkapnya

Read more »

WhatsApp Siapkan Fitur Liquid Glass ala Apple, Apa Saja Perubahannya?WhatsApp akan mengusung estetika futuristik yang selaras dengan bahasa desain Liquid Glass milik Apple.

Read more »

RI Bakal Berlakukan Bioetanol E20, Siap-Siap Importir BBM Gigit Jari!Pemerintah siapkan BBM campur etanol 20% menjadi Bioetanol 20% atau E20

Read more »

Top 3 Tekno: Fitur Liquid Glass di WhatsApp Bikin PenasaranMeta disebut tengah menyiapkan perombakan desain pada WhatsApp dengan mengusung estetika futuristik yang selaras dengan bahasa desain Liquid Glass ala Apple.

Read more »