Wewenang Prabowo Tentukan Dua Nama Wapres pengganti Gibran

Presiden Prabowo memiliki wewenang penuh menunjuk dua calon Wapres untuk diajukan ke MPR. Proses ini diatur UU MD3 tanpa keterlibatan KPU, berbeda dengan pemilu.

Presiden Prabowo Subianto memegang otoritas mutlak dalam proses pemilihan pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini kosong. Wewenang ini mencakup hak penuh untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses pengisian jabatan strategis ini tidak melibatkan mekanisme pemilu biasa, melainkan mengikuti prosedur konstitusional yang spesifik sesuai hukum tata negara Indonesia.

Kewenangan Penuh Kepala Negara Dalam Proses Ini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kepala negara tidak terikat oleh konsensus wajib dari partai pendukung. Yusril menjelaskan bahwa meskipun terdapat dinamika internal di antara koalisi politik, keputusan final berada di tangan tunggal Presiden Prabowo. Hal ini memastikan bahwa proses nominasi wakil presiden tetap berada dalam kerangka kekuasaan eksekutif yang terjamin konstitusinya. Kepala negara dapat memilih untuk berdiskusi dengan mitra politik atau menetapkan calon tanpa perlu negosiasi panjang. Kemandirian keputusan ini menjadi poin krusial dalam menjaga stabilitas dan kecepatan penataan kepemimpinan nasional.

Also read Mahfud MD: Prabowo Berwenang Tentukan Dua Calon Pengganti Gibran

Mekanisme Hukum Sesuai UU MD3 Dijelaskan Secara Rinci

Yusril Ihza Mahendra merujuk pada Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagai dasar hukum pengisian kekosongan wakil presiden. Dalam skema ini, Presiden ditugaskan mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk kemudian dipilih melalui sidang paripurna. Mekanisme ini jelas berbeda dari proses pemilihan umum yang berlangsung secara periodik dan melibatkan partisipasi rakyat luas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki peran dalam tahapan ini karena seleksi dilakukan murni melalui instrumentasi lembaga negara MPR. Kepastian hukum ini memberikan kejelasan bagi semua pihak mengenai jalur hukum yang harus ditempuh.

Advertisement

Peran Partai Koalisi Dan Posisi Golongan Politik

Koalisi yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terdiri dari sekitar sepuluh partai politik. Koalisi ini mencakup berbagai kelompok baik yang memiliki perwakilan di parlemen maupun yang tidak memiliki kursi. Meskipun partai-partai tersebut memiliki kepentingan politik, keterlibatan mereka dalam proses ini bersifat konsultatif, bukan imperatif. Yusril menegaskan bahwa Presiden dapat berunding dengan partai koalisi atau memilih untuk tidak berkonsultasi sama sekali. Tidak ada kewajiban hukum bagi Presiden untuk mencari restu dari partai-partai tertentu sebelum menetapkan nama kandidat. Fleksibilitas ini memungkinkan Presiden untuk mempertimbangkan berbagai faktor politik dan stabilitas nasional secara holistik.

Dampak Konstitusional Dan Langkah Selanjutnya Yang Dijadwalkan

Pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden kepada MPR akan memicu sidang sesuai dengan ketentuan konstitusi dan tata tertib MPR. Proses ini diharapkan berjalan cepat sesuai mekanisme darurat yang diatur dalam UU MD3 untuk mengisi kekosongan kekuasaan eksekutif. Tidak ada keterlibatan KPU dalam proses pencalonan ini, sehingga menghindari kebingungan administrasi pemilu. Langkah berikutnya adalah MPR menggelar sidang untuk melakukan voting antara kedua nama calon yang diajukan. Hasil pemilihan MPR akan menentukan nama final yang akan dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kejelasan langkah ini memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.