WeTV Dorong Ekonomi Kreatif Indonesia Lewat Produksi Serial Lokal

WeTV Indonesia berkontribusi signifikan terhadap ekonomi kreatif melalui lebih dari 57 serial lokal. Investasi ini membuka ribuan lapangan kerja dan menggerakkan rantai industri pendukung di Tanah Air.

Platform hiburan digital WeTV Indonesia telah secara konsisten menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia melalui produksi konten serial lokal yang masif. Selama enam tahun beroperasi di negara ini, platform tersebut telah menghasilkan lebih dari 57 serial original yang melibatkan kolaborasi intensif dengan lebih dari 10.000 kru dan talenta kreatif dari dalam negeri. Kontribusi nyata ini tidak hanya terbatas pada penyediaan hiburan bagi penikmat konten, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator ekonomi yang menggerakkan berbagai industri pendukung secara signifikan.

Dampak Ekonomi pada Rantai Industri Pendukung

Setiap proyek produksi serial menciptakan dampak ekonomi berantai yang luas, mulai dari sektor transportasi, penyewaan lokasi, hingga layanan akomodasi dan katering. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penyedia jasa tata busana juga merasakan manfaat langsung dari aktivitas produksi ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri serial bukan hanya soal hiburan, melainkan ekosistem bisnis yang kompleks dan saling terkait.

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Febriamy Hutapea, Country Head WeTV Indonesia, menekankan bahwa investasi dalam konten lokal memiliki tujuan ganda, yaitu menghadirkan tayangan berkualitas dan membangun industri yang berkelanjutan. Setiap produksi serial melibatkan rantai industri yang cukup panjang, mulai dari penulis naskah, sutradara, hingga aktor dan tim pascaproduksi. Melalui keterlibatan massive ini, WeTV bertujuan membuka lebih banyak kesempatan bagi cerita dan talenta Indonesia untuk berkembang di kancah yang lebih luas.

Kolaborasi Strategis dengan Pemerintah Indonesia

Upaya penguatan industri konten lokal juga sejalan dengan kerja sama strategis antara Tencent dan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Nota Kesepahaman (MoU) resmi ditandatangani dalam ajang World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2026. Kesepakatan ini menjadi landasan penting untuk memperdalam integrasi antara platform digital global dengan kebijakan ekonomi kreatif nasional.

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Febriamy Hutapea juga menyoroti pentingnya penguatan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai fondasi daya saing konten Indonesia. Pengembangan IP memiliki potensi besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk pasar internasional. Melalui kolaborasi dengan rumah produksi dan kreator lokal, WeTV berupaya menghadirkan cerita yang relevan dengan masyarakat sekaligus memperkuat posisi kompetitif Indonesia di industri hiburan digital global.

Ekspansi Distribusi dan Jangkauan Global

Di luar investasi produksi, perluasan distribusi konten menjadi strategi krusial dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. WeTV telah berhasil membangun lebih dari 50 kanal distribusi melalui kemitraan dengan berbagai perusahaan telekomunikasi, penyedia layanan internet, platform e-commerce, serta layanan pembayaran digital. Jaringan distribusi yang luas ini membantu memperluas akses masyarakat terhadap konten lokal, termasuk bagi penonton yang berada di luar kota-kota besar.

Kehadiran platform WeTV dan jaringan global Tencent memberikan peluang strategis bagi karya kreatif Indonesia untuk diperkenalkan kepada audiens di seluruh dunia. Febriamy Hutapea menegaskan bahwa kolaborasi yang semakin erat antara pelaku industri, platform digital, dan pemerintah akan menjadi kunci utama untuk memperkuat daya saing industri kreatif Indonesia di masa depan. Target jangka panjangnya adalah memastikan cerita lokal yang kuat dan IP Indonesia mampu menembus pasar global secara signifikan.