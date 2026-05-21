Westlife Gelar Konser Spektakuler di GBK Jakarta pada 23 Januari 2027, Rayakan 25 Tahun Karir dengan Anniversary World Tour

Grup pop legendaris Westlife akan menghadirkan konser megah bertajuk 'Westlife 25: The Anniversary World Tour in Jakarta' di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu, 23 Januari 2027. Penjualan tiket dibuka dalam dua fase dimulai dari 21 Mei 2026 dengan harga berkisar Rp850.000 hingga Rp2.750.000. Konser ini menampilkan lagu-lagu ikonis dan single terbaru mereka 'Your Love Amazes Me' dalam perayaan 25 tahun perjalanan karir Westlife.

Westlife , grup pop legendaris asal Irlandia yang dibentuk di Dublin pada tahun 1998, akan kembali memanjakan penggemar setia mereka di Indonesia. Konser spektakuler bertajuk ' Westlife 25: The Anniversary World Tour in Jakarta' akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2027, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

Acara ini menjadi bagian penting dari perayaan 25 tahun perjalanan karir Westlife di industri musik global. Setelah meraih kesuksesan luar biasa di Inggris dan Eropa, kini grup yang terdiri dari empat personel yakni Nicky Byrne, Shane Filan, Kian Egan, dan Mark Feehily ini siap menghadirkan pengalaman konser yang lebih megah dan spektakuler daripada penampilan mereka sebelumnya. Konser ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa jam dengan berbagai penampilan yang dirancang khusus untuk membawa penggemar dalam perjalanan nostalgia musik selama dua setengah dekade.

Penjualan tiket untuk acara istimewa ini telah dibuka sejak hari ini, Selasa, 21 Mei 2026, dan akan dilakukan dalam dua fase yang berbeda. Fase pertama adalah IRSX Presale yang dimulai pada hari Kamis, 21 Mei 2026, pukul 10.00 WIB dan berakhir pada hari Jumat, 22 Mei 2026, pukul 23.59 WIB. Fase kedua adalah General Sale yang terbuka untuk umum, dimulai pada hari Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 10.00 WIB.

Sistem pembelian tiket dirancang dengan batasan maksimal enam tiket per transaksi untuk kategori harga yang sama, memastikan distribusi tiket yang lebih merata kepada seluruh penggemar. Semua pembelian tiket dapat dilakukan secara online melalui situs resmi yang telah disediakan oleh penyelenggara, yakni westlifestadiumshowjkt.com, memberikan kemudahan akses bagi penggemar di seluruh wilayah. Harga tiket untuk konser Westlife di GBK Jakarta tahun 2027 dibanderol dalam berbagai kategori, mulai dari harga termurah Rp850.000 hingga harga tertinggi Rp2.750.000 per tiket.

Perlu dicatat bahwa harga yang disebutkan belum termasuk pajak dari pemerintah, biaya layanan platform, serta biaya administrasi lainnya yang akan dikenakan pada saat transaksi. Konser ini dipromotori oleh Folagopro dan Sound Rhythm, dua perusahaan promosi musik terkemuka yang memiliki pengalaman panjang dalam menyelenggarakan acara-acara musik berkelas internasional di Indonesia. Dengan sistem yang terstruktur dan harga yang kompetitif, penyelenggara berkomitmen memberikan pengalaman terbaik bagi setiap penggemar yang hadir.

Dalam perayaan 25 tahun karir mereka, Westlife tidak hanya akan menyajikan koleksi lagu-lagu ikonik yang telah menemani perjalanan penggemar selama bertahun-tahun, tetapi juga akan memperkenalkan karya terbaru mereka. Salah satu lagu yang akan ditampilkan adalah 'Your Love Amazes Me', single terbaru yang dirilis pada tahun 2026 dan menandai bahwa grup ini masih aktif berkreasi dengan materi musik baru.

Album khusus juga telah disiapkan yang merangkum karya-karya terbaik selama 25 tahun terakhir, mencakup hits legendaris seperti 'My Love' dan 'If I Let You Go', yang merupakan beberapa lagu paling dicintai penggemar di seluruh dunia. Perjalanan Westlife di industri musik memang penuh dengan pencapaian luar biasa. Grup ini sempat mengalami masa henti pada tahun 2012, namun penggemar setia terus menunggu kepulangan mereka.

Harapan itu terwujud pada tahun 2018 ketika keempat anggota grup ini bersatu kembali, membuktikan bahwa hubungan dan cinta mereka terhadap musik serta penggemar tetap kuat. Tur 'Westlife 25: The Anniversary World Tour' dirancang secara khusus untuk membawa penggemar menempuh perjalanan mengemudi mesin waktu, menyusuri kenangan indah yang tercipta melalui musik-musik Westlife.

Konser di Jakarta menjadi momen bersejarah yang tidak boleh dilewatkan oleh para penggemar setia Westlife di Indonesia, yang telah menunggu kembalinya grup ini ke panggung Indonesia dalam waktu yang relatif lama





