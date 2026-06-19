Wedding Showcase Four Seasons Jakarta: Pengalaman Perjalanan Pernikahan yang Artistik

Four Seasons Hotel Jakarta mengadakan Wedding Showcase bertema The Heart of Elegance: An Artful Journey to 'I Do' pada 21-22 Juni 2026. Acara ini menghadirkan pengalaman naratif yang mengakhiri detail pernikahan dari lamaran, persiapan, janji suci, hingga resepsi, dengan vendor ternama dan harmonisasi tradisi Indonesia serta sentuhan modern Internasional. Digelar di Grand Ballroom yang bisa menampung ratusan tamu, acara ini juga menawarkan paket pernikahan yang dapat disesuaikan, layanan kuliner beragam, serta kemudahan akses di lokasi premium Jakarta.

Four Seasons Hotel Jakarta menggelar Wedding Showcase dengan tema The Heart of Elegance: An Artful Journey to 'I Do' pada tanggal 21-22 Juni 2026. Acara ini tidak sekadar pameran tradisional, melainkan memberikan pengalaman personal dan intuitif yang merancang setiap detail untuk mencerminkan perjalanan menuju pernikahan, dari pertumbuhan hubungan hingga puncak perayaan cinta.

Pengunjung akan diajarkan melalui narasi yang berkelanjutan, dimulai dengan ruangan lamaran dan tunangan yang menangkap kelembutan momen itu, kemudian menyusuri persiapan pernikahan yang menampilkan seni dan kerja keras di balik layar, diikuti oleh tahapan janji suci yang sakral, dan diakhiri dengan sesi resepsi yang meriah. Acara ini juga menghadirkan pilihan vendor pernikahan ternama, sehingga calon pasangan dapat mengeksplorasi detail seperti pencahayaan yang disesuaikan dengan harmoni tradisi Indonesia, modern, dan sentuhan internasional.

Acara berlangsung selama dua hari di Grand Ballroom, venue yang luas dan bisa menampung hingga 350 tamu untuk sesi makan malam atau 1.500 tamu untuk pesta cocktail, dengan teras taman yang menawarkan pemandangan kota. Para pasangan dapat menemukan paket pernikahan yang dapat disesuaikan serta berdiskusi dengan tim pernikahan berpengalaman Four Seasons yang berdedikasi untuk mewujudkan mimpi.

Hotel yang dirancang oleh Cesar Pelli dan Alexandra Champalimaud ini menawarkan akses mudah melalui Gatot Subroto atau koneksi SCBD-Senopati, disertai layanan kuliner yang dapat disesuaikan selera, termasuk opsi vegetarian, serta fasilitas privasi seperti lift khusus. Acara ini tidak hanya menyediakan Ide, tetapi juga ruang bagi pasangan untuk merencanakan perayaan di lokasi yang iconic di Jakarta. Produk Makeup





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