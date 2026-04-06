Wayne Rooney Dukung Penuh Michael Carrick untuk Jadi Pelatih Permanen Manchester United

Mantan kapten Inggris, Wayne Rooney, memberikan dukungan penuh kepada Michael Carrick untuk menjadi pelatih permanen Manchester United. Rooney melihat perubahan positif dalam tim sejak Carrick mengambil alih, dengan peningkatan kualitas permainan dan kekompakan tim. Dukungan ini datang setelah performa impresif Carrick sebagai pelatih sementara, memicu perdebatan mengenai masa depannya di klub.

Wayne Rooney , mantan kapten Inggris, terlihat tersenyum saat bekerja sebagai komentator TV menjelang pertandingan Liga Champions UEFA antara Liverpool dan Real Madrid di Anfield pada 4 November 2025. Perhatian publik sepak bola Inggris saat ini tertuju pada situasi di Manchester United , khususnya terkait masa depan pelatih sementara, Michael Carrick .

Carrick telah memberikan dampak positif sejak ditunjuk sebagai pelatih sementara, memicu perdebatan mengenai kelayakannya untuk menjadi pelatih permanen. Penampilan impresif Carrick sejak mengambil alih kendali tim telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk mantan rekan setimnya, Wayne Rooney, yang memberikan dukungan penuh. Rooney, yang dikenal sebagai legenda sepak bola Inggris, dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Carrick harus mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih permanen Manchester United. Ia menilai Carrick memiliki karakter, kepribadian, dan pemahaman yang mendalam tentang klub serta kebutuhan para pemain, yang semuanya sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. \Carrick berhasil meraih tujuh kemenangan dari sepuluh pertandingan awalnya, sebuah rekor yang mengesankan dan mengingatkan pada awal kepemimpinan Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih interim. Solskjaer juga berhasil membawa perubahan positif sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pelatih permanen. Meskipun Solskjaer akhirnya dipecat, Rooney menekankan bahwa pengalaman tersebut tidak boleh menjadi pertimbangan utama dalam menentukan masa depan Carrick. Setiap pelatih memiliki perjalanan yang unik, dan Rooney percaya bahwa Carrick memiliki kualitas yang diperlukan untuk sukses di Manchester United. Rooney juga menyoroti perubahan signifikan dalam permainan Manchester United sejak Carrick mengambil alih. Ia melihat tim tampil lebih kompak, menunjukkan kualitas yang lebih baik, dan para pemain terlihat lebih percaya diri di lapangan. Perubahan ini menjadi bukti bahwa pendekatan Carrick berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif pada performa tim. Carrick juga dinilai mampu memberikan ketenangan di dalam tim, sebuah kualitas penting yang dapat membantu para pemain fokus pada permainan dan mencapai potensi maksimal mereka. \Dukungan terhadap Carrick juga datang dari Michael Owen, yang mempertanyakan alasan untuk mengganti pelatih yang sedang berhasil. Owen menilai bahwa setelah lebih dari satu dekade mencoba dan gagal, ketika akhirnya ada seseorang yang mampu mengangkat performa pemain, memenangkan pertandingan, dan menunjukkan perkembangan, tidak masuk akal untuk menggantinya. Owen bahkan mempertanyakan risiko terburuk dari memberikan kontrak jangka panjang kepada Carrick. Ia berpendapat bahwa jika Carrick tidak menunjukkan performa yang memuaskan dalam beberapa bulan pertama musim berikutnya, klub selalu dapat berpisah dengannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada risiko, potensi keuntungan dari mempertahankan Carrick jauh lebih besar. Situasi di Manchester United saat ini sangat menarik perhatian, dengan banyak penggemar dan pengamat sepak bola yang menantikan keputusan klub mengenai masa depan Carrick. Dengan dukungan dari tokoh-tokoh seperti Rooney dan Owen, serta performa impresif tim di bawah kepemimpinan Carrick, harapan untuk melihat Carrick menjadi pelatih permanen semakin tinggi. Klub harus mempertimbangkan semua faktor dengan cermat sebelum membuat keputusan penting ini, dan keputusan tersebut akan sangat berpengaruh pada arah klub di masa mendatang. Liga Inggris, atau lebih dikenal dengan Liga Primer Inggris, merupakan kompetisi utama di Inggris yang diikuti 20 tim untuk mendapatkan gelar. Manchester United FC adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Old Trafford, Manchester Raya. MU bermain di Premier League.





