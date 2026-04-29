Wayne Rooney Berkomentar tentang Final Liga Europa dan Semifinal Liga Champions, Ditambah Berita Keselamatan Perkeretaapian dan Apresiasi Spesial KOMPAS.com

Mantan pemain Manchester United, Wayne Rooney, memberikan komentar tentang pertandingan sepak bola dan berita terkait keselamatan perkeretaapian serta fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.com. Artikel ini mencakup pembahasan tentang final Liga Europa 2020-2021, semifinal Liga Champions 2025-2026 antara PSG dan Bayern Muenchen, serta permasalahan keselamatan perkeretaapian di Indonesia dan fitur dukungan finansial dari pembaca kepada KOMPAS.com.

Mantan pemain Manchester United, Wayne Rooney , hadir di final Liga Europa 2020-2021 antara Manchester United dan Villarreal di Stadion Gdansk pada 26 Mei 2021. Selain itu, Rooney juga memberikan komentar setelah pertandingan semifinal Liga Champions (UEFA Champions League) 2025-2026 antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Bayern Muenchen, yang berakhir dengan skor 5-4 untuk PSG.

Gol-gol balasan dari Bayern Muenchen datang dari penalti Harry Kane, serta gol-gol dari Michael Olise, Dayot Upamecano, dan Luis Diaz. Setelah pertandingan, Harry Kane mengakui bahwa pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi dan keputusan penalti terasa berat bagi timnya, meskipun Bayern memiliki kesempatan untuk menutup pertandingan lebih cepat. Meskipun kebobolan lima gol, Kane tetap menghargai performa rekan-rekannya di lini pertahanan yang berjuang maksimal di bawah tekanan hebat dari barisan penyerang PSG.

Penyerang PSG, Khvicha Kvaratskhelia, merayakan gol pada laga leg pertama semifinal Liga Champions antara PSG dan Bayern Muenchen di Parc des Princes, Paris, pada 28 April 2026. Kvaratskhelia menyatakan bahwa timnya berjuang keras dan berhasil menyamakan kedudukan. Ia juga memberikan apresiasi kepada lini pertahanan yang luar biasa, meskipun kebobolan sembilan gol. Ia mengakui bahwa terkadang penyerang akan mendominasi, tetapi lini belakang tetap tampil luar biasa.

Selain berita sepak bola, juga ada laporan tentang permasalahan keselamatan perkeretaapian di Indonesia, di mana Bea Cukai berhasil menggagalkan ekspor ilegal 190 kg emas di Bandara Halim, sehingga negara terhindar dari potensi kerugian sebesar Rp 41 miliar. KOMPAS.com juga meluncurkan fitur Apresiasi Spesial, yang memungkinkan pembaca memberikan dukungan finansial kepada redaksi untuk mendukung keberlanjutan layanan, pengembangan konten, dan operasional. Kontribusi ini tidak dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.

Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com, dan KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan fitur ini





