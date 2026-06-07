Wayang Kulit Gontor: Dakwah, Pendidikan Karakter, dan Pelestarian Budaya dalam Peringatan 100 Tahun

Pagelaran Wayang Kulit Gontor dalam rangka 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor memadukan dakwah, pendidikan karakter, dan pelestarian budaya. Ribuan santri dan masyarakat menyaksikan pertunjukan yang sarat nilai, dengan tema "Mensyukuri Masa Lalu Dengan Nilai-Nilai Abadi dan Membekali Masa Yang Akan Datang dengan Berbagai Tantangan".

Peringatan satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor disorahi dengan pagelaran Wayang Kulit Gontor yang menjadi sarana dakwah, pendidikan karakter , serta pelestarian budaya bagi santri dan masyarakat.

Ribuan santri, guru, dan warga umum menghadiri acara ini dari Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Pagelaran wayang kulit merupakan bagian penting dari rangkaian perayaan 100 Tahun PMDG dengan tujuan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Pimpinan PMDG, KH Hasan Abdullah Sahal, menjelaskan bahwa wayang kulit Gontor sudah menjadi tradisi dalam peringatan besar di Gontor karena sarat dengan nilai pendidikan dan pelajaran hidup.

Dalang menegaskan bahwa wayang mengajarkan kemampuan bergaul meski berbeda latar belakang atau bahasa, menunjukkan fleksibilitasnya dalam menyampaikan pesan universal. Tema pagelaran, "Mensyukuri Masa Lalu Dengan Nilai-Nilai Abadi dan Membekali Masa Yang Akan Datang dengan Berbagai Tantangan", mengajak audiens merenungkan sejarah Gontor dan mempersiapkan santri menghadapi tantangan masa depan dengan bekal moral dan keagamaan kuat. KH Akrim Mariyat, pimpinan PMDG lainnya, menyoroti kesamaan antara wayang dan sistem pendidikan pondok modern: keduanya fokus pada pengajaran nilai kehidupan.

Menurutnya, kekuatan utama wayang terletak pada pesan dan nilai syiar yang disampaikan, bukan pada dalang atau perangkat pertunjukan. Ia menekankan bahwa "blencong atau syiar" adalah elemen paling berperan, menegaskan esensi spiritual dan edukatif seni ini. Melalui lakon "Parikesit Dadi Ratu", penonton diajak memahami nilai kepemimpinan, kebijaksanaan, dan keteladanan dalam kehidupan berbangsa. Nilai-nilai ini penting bagi pembentukan karakter santri sebagai calon pemimpin masa depan.

Pagelaran ini juga mengajarkan pentingnya berpegang pada moral dan keagamaan menghadapi tantangan, sesuai visi Gontor menciptakan generasi cerdas secara intelektual dan kuat secara spiritual. Wayang kulit berfungsi sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas dalam pendidikan karakter. Berita ini juga menyertakan berbagai altreksi dan kabar seputar Gontor, seperti Turnamen Antar-IKPM Dunia yang menyatukan ribuan alumni, Festival Bahasa AsingPutri yang diapresiasi Dubes Tunisia, program edukasi digital dengan wayang golek, dan kabar duka atas wafatnya KH Amal Fathullah Zarkasyi pada 3 Januari 2026.

Pihak-pihak lain seperti Kemkomdigi, Wakil Menteri Agama, dan Paguyuban Jawa juga mendorong pemanfaatan wayang untuk pendidikan karakter dan transformasi pesantren. Namun, inti utama berita adalah pagelaran wayang sebagai media dakwah dan pendidikan karakter dalam peringatan 100 tahun Gontor





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Wayang Kulit Gontor Pondok Modern Dakwah Pendidikan Karakter Pelestarian Budaya Santri Dalang Parikesit Dadi Ratu 100 Tahun

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