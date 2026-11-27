Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan menekankan pentingnya peran bersama seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan narkoba lewat posko kelurahan.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan secara tegas menyatakan bahwa penanganan masalah narkotika bukan semata-mata tugas aparat keamanan, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Jumat di Jakarta, ia menekankan perlunya sinergi aktif antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komponen masyarakat lainnya untuk mengatasi peredaran gelap narkoba secara holistik.

Mekanisme Penanganan Terintegrasi P4GN

Fredy Setiawan menjelaskan bahwa strategi efektif melawan penyalahgunaan narkotika harus dijalankan melalui tiga langkah utama yang saling berkaitan dan diperkuat secara simultan. Langkah pertama adalah pencegahan dini yang agresif untuk memutus rantai masuknya zat terlarang ke dalam lingkungan masyarakat. Langkah kedua fokus pada pengawasan ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran gelap. Langkah ketiga, yang tidak kalah penting, adalah rehabilitasi dan pemulihan sosial bagi para penyalahguna narkotika agar dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat.

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Ia menambahkan bahwa ketiga pilar tersebut harus diperkuat bersama-sama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang kian kompleks. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahap penanganan narkoba mendapatkan perhatian serius dan sumber daya yang memadai. Integrasi antara aspek preventif, represif, dan kuratif ini menjadi kunci keberhasilan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di tingkat kota.

Posisi Stakeholder dan Peran Forkopimko

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan memberikan apresiasi tinggi atas kekompakan yang ditunjukkan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Ia menilai bahwa kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha menjadi faktor kunci dalam menanggulangi isu narkoba yang bersifat multidimensi. Menurut Fredy Setiawan, persoalan narkotika adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.

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"Seluruh unsur Forkopimko, dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat harus berperan aktif dalam program ini," tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap entitas memiliki peran strategis dalam ekosistem pencegahan narkoba. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial, lembaga pendidikan lewat kurikulum kewiraan karakter, dan masyarakat melalui sistem peringatan dini di lingkungan tetangga. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kebal terhadap penetrasi narkoba.

Dampak Nyata Regulasi dan Langkah Selanjutnya

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Fredy Setiawan mendesak para camat dan lurah untuk segera menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Instruksi krusial ini mengharuskan pembentukan posko narkotika di tingkat kelurahan sebagai wujud nyata implementasi regulasi tersebut di lapangan. Pembentukan posko ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan lingkungan mereka sendiri.

Fredy Setiawan secara spesifik menegaskan bahwa posko kelurahan tersebut dirancang bukan sebagai alat penertiban atau penindakan hukum, melainkan sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi utamanya adalah memberikan pemahaman, menyebarkan informasi, dan memberdayakan warga untuk melawan narkoba secara damai dan preventif. Dengan menggerakkan seluruh potensi yang ada, target utama adalah bersama-sama mengatasi persoalan narkoba di masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Utara.