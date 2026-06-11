Wataru Endo Terpaksa Mundur dari Piala Dunia 2026 Akibat Cedera

Kapten Timnas Jepang Wataru Endo dipastikan absen dari Piala Dunia 2026 setelah evaluasi medis menunjukkan kondisinya belum pulih sepenuhnya pasca operasi kaki.

Kabar mengejutkan datang dari kamp pelatihan Timnas Jepang menjelang dimulainya laga-laga krusial di Piala Dunia 2026 . Sang pemimpin sekaligus kapten tim, Wataru Endo , terpaksa harus merelakan mimpinya untuk berlaga di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut.

Keputusan sulit ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan medis yang mendalam, mengingat kondisi fisik sang gelandang yang belum mencapai level optimal untuk bersaing di level tertinggi. Kehilangan Endo merupakan pukulan telak bagi skuad Samurai Biru, mengingat peran vitalnya tidak hanya sebagai pengatur serangan di lini tengah, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang mampu menjaga stabilitas mental rekan-rekan setimnya di lapangan. Jika menilik kembali perjalanan pemulihan Endo, sang pemain sebenarnya telah berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya.

Cedera serius pada kaki kirinya mengharuskannya menjalani prosedur operasi pada bulan Februari lalu, sebuah momen yang sangat mengkhawatirkan bagi pendukung Liverpool maupun penggemar sepak bola di Jepang. Setelah menjalani rehabilitasi intensif selama beberapa bulan, Endo akhirnya kembali menginjakkan kaki di lapangan hijau pada tanggal 31 Mei dalam pertandingan kompetitif melawan Islandia di ajang Piala Kirin. Penampilan tersebut memberikan secercah harapan bahwa ia akan siap tepat waktu untuk membela negaranya di Amerika Utara.

Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks karena proses penyembuhan cedera jangka panjang seringkali tidak berjalan linier dan memerlukan ketelitian ekstra agar tidak terjadi cedera berulang yang lebih fatal. Meskipun kondisi fisiknya masih diragukan, pelatih Hajime Moriyasu tetap menunjukkan kepercayaan penuh dengan membawa Wataru Endo masuk dalam daftar skuad Piala Dunia 2026. Endo bahkan telah bergabung dengan rekan-rekannya di kamp pelatihan yang berlokasi di Monterrey, Meksiko.

Di sana, ia menjalani program latihan khusus secara terpisah guna memulihkan kekuatan otot dan kelenturan kaki kirinya. Harapannya adalah Endo bisa segera bergabung dalam sesi latihan penuh dan memberikan kontribusi bagi tim. Sayangnya, setelah serangkaian evaluasi medis menyeluruh yang dilakukan oleh tim dokter Timnas Jepang, diputuskan bahwa risiko yang diambil terlalu besar. Memaksakan Endo bermain dalam kondisi yang belum seratus persen pulih hanya akan membahayakan karier jangka panjang sang pemain.

Pengumuman resmi mengenai absennya sang kapten disampaikan oleh Direktur Teknik Timnas Jepang, Masakuni Yamamoto. Dengan nada penuh penyesalan, Yamamoto mengonfirmasi bahwa Endo tidak bisa melanjutkan kiprahnya hingga akhir turnamen. Hal ini tentu menciptakan lubang besar di lini tengah Jepang. Wataru Endo dikenal sebagai gelandang bertahan yang sangat disiplin dalam memutus serangan lawan dan memiliki distribusi bola yang sangat akurat.

Absennya pemain berusia 33 tahun ini memaksa Hajime Moriyasu untuk memutar otak dalam menyusun strategi baru. Beberapa opsi pemain muda mungkin akan diberikan kesempatan lebih, namun menggantikan pengalaman dan wibawa seorang Endo bukanlah perkara mudah, terutama dalam tekanan tinggi turnamen Piala Dunia. Bagi Wataru Endo pribadi, ini adalah tragedi profesional yang sangat memilukan. Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi panggung ketiga baginya setelah sebelumnya tampil gemilang di edisi terdahulu.

Sebagai pemain yang telah mencapai kematangan dalam bermain, ia tentu ingin meninggalkan warisan yang kuat bagi generasi penerus sepak bola Jepang. Namun, takdir berkata lain, dan kini fokus utamanya adalah kembali menjalani proses pemulihan total agar bisa kembali memperkuat klubnya, Liverpool, serta menjaga kebugaran fisik untuk tantangan di masa depan. Seluruh rekan setim dan staf pelatih kini berkomitmen untuk memberikan yang terbaik di lapangan sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan sang kapten yang harus absen karena cedera





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Jepang Wataru Endo Piala Dunia 2026 Cedera Pemain Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bagaimana Leo, sang juara Piala Dunia, menaklukkan Amerika menjelang penampilan terakhirnya di Piala Dunia 2026Menjelang Piala Dunia 2026, LEGACY mengulas bagaimana Lionel Messi berhasil menaklukkan Amerika Serikat setelah pindah ke Inter Miami, serta apa artinya hal ini bagi upaya Argentina mempertahankan gelar juara

Read more »

Euforia Piala Dunia, Penjualan Jersey MelonjakJelang Piala Dunia, penggemar sepak bola memadati toko perlengkapan olahraga untuk membeli jersey peserta Piala Dunia.

Read more »

Jelang Kick Off Piala Dunia 2026, Ini Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang MasaPiala Dunia 2026 resmi dimulai pada Kamis (11/6) malam atau Jumat (12/6) pagi waktu Indonesia Barat dengan pertandingan pembuka akan hadir dari grup A.

Read more »

Shakira Bongkar Rahasia di Balik Lagu Anthem Piala Dunia yang Sulit DilupakanDua kali bawakan lagu Piala Dunia, Shakira bongkar rahasia sukses lagu-lagu Piala Dunia

Read more »