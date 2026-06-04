Waspadai Penipuan PIP, Pastikan Informasi dari Sumber Resmi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan PIP. Selalu pastikan informasi terkait PIP berasal dari sumber resmi Kemendikdasmen.

Gulir ke bawah hingga menemukan kolom Cari Penerima PIP . Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) siswa dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai data kependudukan. Sistem akan menampilkan status penerima PIP secara otomatis.

Jika siswa terdaftar, data nama, nama sekolah, status penerima bantuan, informasi pencairan dana, dan tahun penyaluran bantuan akan muncul. Status yang mungkin muncul antara lain Dana Sudah Masuk, Belum Dicairkan, atau Data Tidak Ditemukan. Sebagai alternatif, beberapa sumber juga menyebutkan adanya aplikasi SIPINTAR yang dapat diunduh. Setelah mengunduh aplikasi, Anda bisa mendaftar dengan data orang tua dan siswa, memasukkan NISN serta data pribadi, lalu mengecek status penerima PIP.

Mengingat manfaat besar PIP, program ini sering menjadi sasaran empuk bagi para penipu. Penting bagi masyarakat untuk selalu waspada dan memahami tips anti-penipuan untuk melindungi dana pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan PIP. Selalu pastikan informasi terkait PIP berasal dari sumber resmi Kemendikdasmen.

Kunjungi situs web resmi PIP Kemendikdasmen (PIP di 169. Waspadai informasi yang beredar di media sosial, situs web tidak resmi, atau melalui SMS/telepon dari nomor yang tidak dikenal. Kemendikdasmen tidak pernah meminta data pribadi seperti nomor PIN ATM, nomor OTP, atau kata sandi akun PIP kepada penerima. Jangan pernah membagikan data tersebut kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari Kemendikdasmen.

Jaga kerahasiaan NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), dan informasi rekening Anda. Waspadai janji dana PIP yang lebih besar dari seharusnya atau pencairan instan dengan syarat tertentu. Modus pemotongan dana oleh oknum sekolah atau pihak yang mengaku pengusul sering terjadi, di mana siswa diintimidasi untuk menyerahkan sebagian dana PIP. Tindakan ini merupakan tindak pidana korupsi.

Penipu sering mengirimkan pesan palsu melalui aplikasi pesan instan (misalnya WhatsApp) dengan tautan pendaftaran PIP palsu. Tautan ini bertujuan mencuri data pribadi. Pendaftaran PIP tidak menggunakan akun Telegram atau tautan pendaftaranyang tidak resmi, melainkan dengan mengumpulkan berkas persyaratan ke lembaga pendidikan terdekat. Semua proses pendaftaran dan penyaluran bantuan PIP tidak dipungut biaya. Waspadai pihak-pihak yang menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu





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