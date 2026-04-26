Waspada! Modus Penipuan Bansos Semakin Canggih, Begini Cara Memverifikasi Keaslian Informasi

Pemerintah terus menggulirkan program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, maraknya penipuan berkedok bansos menjadi ancaman serius. Artikel ini membahas berbagai modus penipuan, ciri-cirinya, dan langkah-langkah pencegahan agar Anda tidak menjadi korban.

Program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah merupakan upaya mulia untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Sayangnya, program ini seringkali disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.

Modus penipuan bansos kini semakin canggih, menyebar melalui berbagai platform seperti pesan singkat, media sosial, dan situs web palsu, dengan tujuan utama mencuri data pribadi, uang, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan. Peningkatan kasus penipuan ini mengharuskan masyarakat untuk lebih waspada dan kritis dalam memverifikasi informasi yang diterima. Penipu seringkali menargetkan individu yang kurang memahami prosedur resmi atau yang sedang sangat membutuhkan bantuan, sehingga pemahaman tentang ciri-ciri penipuan dan cara menghindarinya menjadi sangat penting.

Beberapa ciri umum yang sering digunakan oleh penipu berkedok bansos antara lain pesan berantai dengan tautan tidak resmi yang mengarahkan ke situs web palsu dengan domain asing atau tidak jelas. Pesan-pesan ini seringkali berisi ajakan mendesak untuk segera mengklik tautan agar bantuan tidak hangus. Selain itu, penipu juga sering meminta data pribadi sensitif seperti NIK, KK, nomor rekening bank, dan kode OTP dengan dalih verifikasi data. Pemerintah tidak pernah meminta informasi sensitif tersebut melalui pesan pribadi atau telepon.

Janji pencairan bantuan yang cepat dengan syarat pembayaran biaya administrasi juga merupakan indikasi penipuan, karena seluruh layanan bantuan sosial dari Kemensos sepenuhnya gratis. Modus penipuan terus berkembang, termasuk SMS atau pesan WhatsApp yang mengatasnamakan pemerintah, telepon dari 'petugas' palsu, website palsu yang meniru situs resmi, grup bantuan palsu di media sosial, dan bahkan oknum pendamping palsu yang menawarkan jasa 'mempercepat pencairan' dengan imbalan uang.

Waspadalah juga terhadap permintaan foto KTP, KK, atau swafoto dengan KTP dengan dalih pemutakhiran data DTKS atau BPS. Untuk melindungi diri dari penipuan bansos, masyarakat perlu selalu memeriksa sumber informasi dengan cermat dan memastikan bahwa informasi tersebut berasal dari situs web atau akun media sosial resmi pemerintah, seperti situs Kemensos. Hindari informasi dari sumber yang tidak dikenal atau meragukan. Jangan pernah memberikan data pribadi sensitif kepada siapapun melalui pesan pribadi, telepon, atau situs web yang tidak terpercaya.

Selalu ingat bahwa layanan bantuan sosial dari Kemensos tidak dipungut biaya apapun. Jika Anda ragu terhadap suatu informasi, segera hubungi pihak Kemensos atau lembaga terkait untuk mendapatkan konfirmasi. Tingkatkan kewaspadaan dan sebarkan informasi ini kepada keluarga, teman, dan kerabat agar tidak ada yang menjadi korban penipuan. Dengan bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan, kita dapat melindungi diri dari praktik penipuan yang merugikan dan memastikan bahwa program bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan





