Waspada! Jangan Tergiur Tawaran Haji Tanpa Antrean, Ini Kata Pemerintah

Wakil Menteri Haji dan Umrah mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan iklan haji tanpa antrean karena tidak ada skema keberangkatan haji yang sah tanpa melalui mekanisme antrean resmi. Pemerintah Arab Saudi juga memperketat pengawasan terhadap praktik haji ilegal.

Pemerintah Indonesia memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran-tawaran yang menjanjikan keberangkatan haji tanpa melalui mekanisme antrean resmi. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa tidak ada skema haji tanpa antrean yang sah.

Tawaran-tawaran tersebut, yang seringkali ditemukan di media sosial, sangat berpotensi sebagai penipuan dan merupakan bentuk haji ilegal. Proses keberangkatan haji resmi harus selalu melalui sistem antrean yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap tawaran yang mengklaim dapat memberangkatkan jamaah haji tanpa antrean dipastikan menggunakan visa haji yang tidak resmi, yang melanggar hukum yang berlaku di Arab Saudi. Arab Saudi sendiri menerapkan aturan dan hukum yang sangat ketat terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Mereka yang terbukti melakukan haji ilegal, yaitu tanpa visa haji resmi, akan dideportasi dari Makkah dan menghadapi sanksi berat. Pelaku penipuan haji ilegal biasanya menggunakan berbagai cara persuasif untuk meyakinkan calon jamaah, menawarkan janji-janji palsu tentang kemudahan dan kecepatan keberangkatan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak tergiur dengan penawaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia telah memberikan peringatan keras kepada para pelaku haji ilegal dan berjanji akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, telah diminta untuk tidak ragu dalam mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku penipuan ini. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan risiko hukum yang mungkin timbul akibat mengikuti skema haji ilegal. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah juga mengkonfirmasi bahwa Pemerintah Arab Saudi sangat serius dalam memerangi praktik haji ilegal.

Mereka melakukan pemeriksaan berlapis dan razia secara intensif di Kota Makkah untuk menindak semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum terkait pelaksanaan haji ilegal. Baru-baru ini, tiga Warga Negara Indonesia (WNI) ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi karena diduga terlibat dalam praktik haji ilegal. Dua dari mereka diduga merupakan tenaga pendukung petugas haji.

Aparat keamanan Arab Saudi secara aktif melakukan penegakan hukum dan penangkapan terhadap pihak-pihak yang berusaha memasukkan orang tanpa tasreh (izin) ke Kota Makkah, sebagaimana terlihat dalam unggahan di media sosial. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jamaah haji Indonesia yang berangkat melalui jalur resmi. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan jalur resmi dan menghindari tawaran-tawaran yang mencurigakan terkait haji, serta melaporkan setiap indikasi praktik haji ilegal kepada pihak berwajib.

Keberangkatan haji yang sah dan sesuai dengan aturan adalah jaminan keamanan dan kelancaran ibadah





