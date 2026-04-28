Waspada! BMKG Peringatkan Potensi Hujan Petir dan Angin Kencang di Jabodetabek

BMKG memperkirakan potensi hujan disertai petir dan angin kencang di Jakarta dan sekitarnya pada sore hari ini, Selasa, 28 April 2026. Masyarakat diimbau untuk waspada dan mempersiapkan diri menghadapi kondisi cuaca ekstrem.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat Jakarta dan wilayah sekitarnya untuk mewaspadai potensi terjadinya hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang pada sore hari ini, Selasa, 28 April 2026.

Peringatan ini didasarkan pada analisis data meteorologi terkini dan model prediksi cuaca yang menunjukkan kondisi atmosfer yang tidak stabil di wilayah Jabodetabek. Tingkat kelembapan udara di Jakarta dan daerah metropolitan di sekitarnya hari ini berkisar antara 64 hingga 96 persen, menciptakan kondisi yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus yang berpotensi menghasilkan hujan lebat dan petir. Berdasarkan prediksi cuaca 24 jam terbaru yang dirilis oleh BMKG, cuaca di Jabodetabek pada pagi hari cenderung cerah berawan hingga berawan tebal.

Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari, namun dengan peningkatan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah di Jakarta. BMKG secara khusus mengidentifikasi beberapa area yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami hujan, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Masyarakat di wilayah-wilayah ini diimbau untuk tetap waspada dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya hujan dan angin kencang.

Menjelang pukul 19.00 WIB, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan akan meningkat secara signifikan di sebagian besar wilayah Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi. Kondisi ini dapat menyebabkan genangan air dan gangguan aktivitas lalu lintas, sehingga masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan menghindari perjalanan yang tidak perlu. Cuaca pada malam hari hingga dini hari secara umum diperkirakan akan berawan tebal, namun potensi hujan masih tetap ada, terutama di wilayah Tangerang, Bogor, dan Bekasi.

BMKG terus memantau perkembangan cuaca secara berkala dan akan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat jika terjadi perubahan signifikan. Data BMKG juga menunjukkan bahwa suhu udara tertinggi di hampir seluruh wilayah Jabodetabek dapat mencapai 34 derajat Celcius pada siang hari ini, sementara suhu terendahnya diperkirakan sekitar 24 derajat Celcius. Kondisi ini menunjukkan bahwa cuaca di Jabodetabek cukup panas dan lembap, yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat.

Namun, wilayah Bogor diperkirakan memiliki suhu yang sedikit lebih rendah, berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, karena pengaruh ketinggian dan vegetasi yang lebih lebat. Angin sedang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan yang bervariasi, antara 5 hingga 30 kilometer per jam. Kecepatan angin ini dapat meningkat secara signifikan saat terjadi hujan dan petir, sehingga masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi tumbangnya pohon dan gangguan jaringan listrik.

BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan informasi cuaca terbaru melalui kanal-kanal resmi BMKG, seperti situs web, media sosial, dan aplikasi mobile. Dengan mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, masyarakat dapat mengurangi risiko dampak buruk dari cuaca ekstrem. Selain itu, penting untuk diingat bahwa perubahan iklim global dapat menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem, sehingga kesiapsiagaan terhadap bencana alam menjadi semakin penting





