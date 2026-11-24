PT Waskita Karya resmi menandatangani kontrak senilai Rp216,9 miliar dengan PT Angkasa Pura untuk proyek rekonstruksi apron taxiway sisi utara Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) secara resmi telah menandatangani kontrak proyek baru senilai Rp216,9 miliar (termasuk PPN) untuk mengerjakan Rekonstruksi Apron Taxiway Sisi Utara Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Provinsi Bali. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan pada hari Selasa, 24 November 2026, di Jakarta antara perwakilan kedua perusahaan tersebut.

Detail Proyek dan Lingkup Kerja Teknis

Proyek infrastruktur kritis ini melibatkan berbagai pekerjaan teknis yang kompleks untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan landas pacu. Lingkup pekerjaan yang dikelola oleh PT Waskita Karya mencakup pembongkaran struktur lama, pengerjaan geoteknik, konstruksi perkerasan sisi udara, serta pemasangan marka jalan. Selain itu, kontraktor juga akan menangani instalasi Airfield Grounding Lighting (AGL) dan sistem drainase sisi udara.

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Menurut rencana jadwal yang telah disepakati bersama, PT Waskita Karya menargetkan agar proses rekonstruksi fisik proyek dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 20 bulan. Setelah pekerjaan konstruksi utama rampung, kontraktor akan memasuki masa pemeliharaan selama 365 Hari Kalender untuk memastikan stabilitas dan kualitas hasil kerja sesuai dengan standar internasional.

Pengalaman Waskita Karya di Sektor Infrastruktur Udara

Direktur Operasi II Waskita Karya, Paulus Budi Kartiko, menegaskan bahwa melaksanakan konstruksi sisi udara bandara atau airside bukanlah hal baru bagi perusahaan. Sebelumnya, PT Waskita Karya telah menyelesaikan beberapa pekerjaan sejenis, termasuk Overlay Taxiway Utara Bandara Soekarno Hatta, Overlay Runway Bandara Juanda Surabaya, serta Overlay Runway Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

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Pengalaman tambahan perusahaan juga mencakup Konstruksi Apron Bandara Hasanuddin Makassar dan Konstruksi Apron Bandara Internasional Lombok, serta Relaying & Levelling Taxiway Utara Bandara Juanda Surabaya. Paulus berharap pelaksanaan proyek Rekonstruksi Apron Taxiway Sisi Utara Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat berjalan lancar melalui koordinasi dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait.

Visi Peningkatan Konektivitas dan Keselamatan Penerbangan

Pengembangan infrastruktur di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap operasional penerbangan di Pulau Dewata. PT Waskita Karya yakin bahwa keberhasilan penyelesaian Apron Taxiway Sisi Utara Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai akan memperlancar pergerakan pesawat agar lebih tertib dan aman. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan sebagai BUMN Konstruksi yang memiliki rekam jejak lebih dari 65 tahun membangun infrastruktur di Tanah Air.

Ke depan, PT Waskita Karya berkomitmen untuk terus mendukung kelancaran konektivitas nasional baik melalui jalur darat, udara, maupun laut. Proyek ini akan memberikan dampak positif bagi kelancaran logistik dan pariwisata di Provinsi Bali, yang merupakan salah satu destinasi prioritas nasional.

Harapan dan Komitmen Stakeholder Proyek

Penandatanganan kesepakatan antara Waskita Karya dan PT Angkasa Pura (Persero) ini disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat tinggi kedua perusahaan. Hadir dalam acara tersebut Direktur Teknik Angkasa Pura, Indonesia Doddy Dewayanto, serta CEO Regional II Angkasa Pura Indonesia, Handy Heryudhitiawan. Kehadiran mereka menandakan komitmen kuat dari pemangku kepentingan dalam mewujudkan infrastruktur bandara yang modern dan efisien.

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Paulus Budi Kartiko menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PT Angkasa Pura. Ia juga memastikan bahwa seluruh tim akan menyelesaikan proyek dengan tepat waktu, sesuai standar mutu tinggi, serta selalu memperhatikan prinsip keselamatan kerja. Seluruh elemen proyek akan diawasi ketat untuk menjamin hasil akhir yang optimal bagi pengguna jasa bandara dan masyarakat luas di Provinsi Bali.