Waskita Karya Capai 45,5% Pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencatatkan kemajuan signifikan dalam pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur, mencapai 45,5%. Proyek ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia dan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia melalui proyek Sekolah Rakyat (SR). Hingga saat ini, realisasi pembangunan SR di Jawa Timur telah mencapai 45,5%, sebuah pencapaian signifikan yang langsung ditinjau oleh Direktur Utama Waskita Karya , Muhammad Hanugroho, bersama dengan Direktur Operasi II, Paulus Budi Kartiko.

Peninjauan ini dilakukan di berbagai lokasi proyek SR yang tersebar di lima kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu Gresik, Jombang, Sampang, Tuban, dan Surabaya. Waskita Karya mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan kelima SR ini, dan target penyelesaiannya ditetapkan pada pertengahan tahun ini, sehingga sekolah-sekolah ini dapat segera digunakan untuk proses belajar mengajar. Muhammad Hanugroho menegaskan bahwa pembangunan SR ini bukan sekadar proyek konstruksi biasa, melainkan sebuah investasi strategis untuk masa depan bangsa.

Ia menekankan bahwa SR merupakan wujud kontribusi perusahaan dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Lebih dari itu, pembangunan ini dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Hanugroho menambahkan bahwa Waskita Karya berkomitmen penuh untuk mengejar ketertinggalan dan memastikan proyek ini selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas.

Pembangunan SR ini juga mendapat perhatian serius dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sesuai dengan arahan Kementerian PU, seluruh pembangunan SR Tahap II harus sudah siap digunakan pada awal tahun ajaran baru di bulan Juli mendatang. Percepatan penyelesaian proyek ini terus digalakkan melalui rapat koordinasi yang melibatkan tujuh BUMN Karya yang bertindak sebagai kontraktor pelaksana. Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam rapat tersebut menegaskan bahwa pembangunan SR merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hal ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan modern, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan potensi siswa. Menteri Dody juga mendorong percepatan penyelesaian berbagai kendala teknis yang mungkin timbul di lapangan, seperti akses konstruksi, mobilisasi material, ketersediaan tenaga kerja, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan, baik dari segi material maupun struktur bangunan, agar sekolah-sekolah ini dapat bertahan dan dimanfaatkan minimal selama 20 tahun.

Sebelumnya, Menteri Dody telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi pengerjaan SR di Surabaya dan memberikan apresiasi atas kinerja Waskita Karya yang dinilai cepat dan mengutamakan kualitas. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada jajaran manajemen Waskita Karya dan berharap proyek ini dapat selesai sebelum Juni 2026. Komitmen Waskita Karya untuk menyelesaikan proyek SR ini juga didukung oleh dedikasi tinggi dari seluruh tim di lapangan.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menjelaskan bahwa tim lapangan bekerja siang dan malam secara bergantian, tanpa kenal lelah, untuk memastikan proyek ini selesai tepat waktu. Ia mengungkapkan bahwa dedikasi dan kerja keras ratusan pekerja merupakan kunci keberhasilan proyek ini. Bagi para pekerja, menyukseskan Program Prioritas Pemerintah ini merupakan tujuan utama mereka. Ermy juga menyebutkan bahwa proyek SR di Jawa Timur melibatkan hampir 4.000 orang, termasuk tenaga kerja lokal.

Waskita Karya berkomitmen untuk terus meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dalam menyelesaikan proyek ini, sehingga tidak hanya memberikan manfaat luas bagi sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga menggerakkan sektor informal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan upaya untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

Waskita Karya berharap, dengan selesainya pembangunan SR ini, akan tercipta lingkungan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas, serta mampu menghasilkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing global. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pembangunan pendidikan di daerah lain di Indonesia





