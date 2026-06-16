Wasit VAR Piala Dunia 2026 Lolos dari Hukuman FIFA, Sempat Dituding Buat Simbol Supremasi Kulit Putih

Sempat dituding membuat simbol supremasi kulit putih , wasit VAR Piala Dunia 2026 lolos dari hukuman FIFA . Sebelum Irak memainkan laga pertamanya, enam wakil Asia yang sudah bertanding berhasil menghindari kekalahan.

Korea Selatan meraih kemenangan atas Republik Ceko, sementara Jepang, Australia, Qatar, Arab Saudi, dan Iran sama-sama mengamankan poin pada laga pembuka mereka. Namun, Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kembali tampil di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun. Jadi Sorotan di Piala Dunia 2026, Kiper Cape Verde Vozinha Ternyata Berteman dengan Pemain Timnas Indonesia. Solbakken menilai timnya memiliki modal kuat untuk mengawali turnamen dengan hasil maksimal.

Apalagi, Norwegia diperkuat sejumlah pemain yang tampil di kompetisi elite Eropa, termasuk Haaland dan Martin Odegaard. Solbakken menargetkan tiga poin penuh dari laga melawan Irak. Upaya Norwegia untuk mengakhiri tren positif wakil Asia akan sangat bergantung pada ketajaman Haaland. Solbakken memastikan penyerang berusia 25 tahun itu berada dalam kondisi fisik yang baik setelah mendapat waktu istirahat pada akhir musim.

Ia optimistis Haaland dapat menjadi pembeda apabila mendapatkan suplai bola yang cukup dari rekan-rekannya di lini tengah. Selebrasi gol Mohammad Mohebi saat Timnas Iran melawan Selandia Baru di Piala Dunia 2026 menuai kontroversi. Mohebi membantah ada pesan politik tertentu. FIFA memastikan wasit asal Australia, Shaun Evans tidak bersalah atas dugaan gestur supremasi kulit putih saat bertugas sebagai VAR di Piala Dunia 2026.

Bukayo Saka ungkap kondisi Achilles-nya dan tekadnya bertaruh fisik demi tampil untuk Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 kontra Kroasia pada Kamis (18/6/2026). Vozinha menjadi sorotan usai membawa Cape Verde menahan Spanyol di Piala Dunia 2026. Kiper veteran itu ternyata memiliki kedekatan dengan Witan dan Yuran Fernandes. Pelatih Timnas Iran, Amir Ghalenoei, mengatakan bahwa timnya langsung diminta keluar dari Amerika Serikat setelah laga kontra Selandia Baru di Piala Dunia 2026.

Jurgen Klopp meminta maaf kepada Julian Nagelsmann. Hal ini terjadi setelah Jerman berhasil mengalahkan Curacao dengan skor telak 7-1 di Piala Dunia 2026. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena aksinya di lapangan hijau, melainkan kabar bahwa ia telah memeluk agama Islam menjelang Belgia akan berhadapan dengan Mesir dalam laga seru Grup G Piala Dunia 2026.

Duel ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk Timnas Spanyol bersiap memulai perburuan gelar Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Cape Verde pada laga perdana Grup H. Ini Link Live Streaming Spanyol Vs Cape Verde di Pi Ragnar Oratmangoen resmi dilepas FCV Dender. Kode Jakmania dan faktor Shin Tae-yong membuat rumor kepindahannya ke Persija makin menguat. ini sinyal kuatnya ke Persija Jese Rodriguez, eks Real Madrid dan PSG semakin santer dihubungkan dengan Persib Bandung setelah unggah momen pamitan dengan klub lamanya, Las Palmas.

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