Keputusan penunjukan wasit VAR Sivakorn Pu-Udom dari Thailand untuk pertandingan Timnas Indonesia kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai kontroversi. Berikut adalah alasannya:

Kontroversi mengelilingi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Irak , terutama setelah penunjukan wasit VAR , Sivakorn Pu-Udom dari Thailand. Publikasi Tanah Air memfokuskan perhatian mereka pada sosok ini, mengingat catatan Sivakorn yang dianggap kurang menyuburkan Timnas Indonesia dalam beberapa laga sebelumnya.

Tokoh ini sering kali terlibat dalam keputusan yang dianggap merugikan bagi Timnas, menuai protes dari publik dan meruntuhkan kepercayaan terhadap netralitasnya. Kehadiran Sivakorn sebagai pengawas VAR di laga esensial kontra Irak semakin memicu kekhawatiran. Peran VAR sangat menentukan jalannya pertandingan, sehingga keputusan terkait penalti, offside, atau pelanggaran berat bisa dipengaruhi oleh rekomendasi dari ruang VAR yang dia kendalikan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tentu berharap timnya dapat fokus pada strategi taktis dan strategi, meskipun faktor non-teknis seperti penunjukan wasit kontroversial ini terkadang mengganggu psikologis pemain dan suporter. Indonesia membutuhkan performa terbaik dalam pertandingan ini, sachant qu'elle malah memerlukan aspek non-teknis lebih seimbang untuk menunjang hasil. Beberapa insiden yang melibatkan Sivakorn dan Timnas Indonesia, termasuk penolakan gol Muhammad Ferarri dan kartu merah Rizky Ridho, menciptakan kekhawatiran mengenai kemungkinan terulangnya keputusan merugikan dalam pertandingan penting ini. Penting bagi tim dan suporter untuk tetap fokus dan yakin, sekaligus menunjukan semangat tinggi dihadapan Irak





