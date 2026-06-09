Wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia, Omar Artan, menolak masuk ke Amerika Serikat setelah diperiksa 11 jam di Bandara Miami. Penolakan ini membuatnya tidak bisa menjadi wasit Somalia pertama di turnamen final. Pemerintah Somalia terus berupaya, tetapi penyebab penolakan Diduga terkait kebijakan imigrasi AS terhadap negara tertentu.

Wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia, Omar Artan , dikabarkan ditolak masuk ke Amerika Serikat dan dianggap harusmia tidak bisa membawa tim wasit Somalia di kejuaraan dunia yang akan digelar.

Artan, berusia 34 tahun, dilaporkan ditolak oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Miami pada Sabtu (6/6/2026). Artan juga mengaku diperiksa selama 11 jam oleh petugas bandara sebelum penolakan tersebut diterapkan. Artan menjadi calon wasit pertama dari Somalia yang belleh appointed untuk Piala Dunia. Selama pengecekan, Artan mengaku ditanyakan berbagai hal terkait Somalia, seperti isu politik dan kelompok Al-Shabab.

Ia juga telah menunjukkan semua dokumen yang diperlukan termasuk visa kerja dan kredensial sebagai wasitinternasional. Badan Perbatasan dan Bea Cukai AS (CBP) mengakui melakukan "inspeksi tambahan" terhadap Artan, tetapi menolak memberikan detail lebih lanjut regarding alasan penolakan. CBP menyatakan inspeksi tersebut adalah bagian dari prosedur standar untuk memastisasi keamanan. CBP juga berklaim bahwa seluruh peserta Piala Dunia 2026 harus melalui pemeriksaan yang sama.

Namun, mengingat Somalia termasuk dalam daftar negara yang diwajibkan bebas visa oleh pemerintah AS, Kementerian Pemuda dan Olahraga Somalia menduga penolakan ini terkait kebijakan imigrasi ketat yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara tertentu. Pemerintah Somalia melalui Kedutaan Besarnya di Washington DC持续 berupaya untuk memungkinkan Artan tetap bergabung dengan tim wasit Piala Dunia 2026.

Penasihat senior di Kementerian Pemuda dan Olahraga Somalia, Isse Aden Abshir, menegaskan bahwa penolakan ini secara langsung terkait dengan pembatasan perjalanan yang dikeluarkan oleh AS terhadap warga Somalia. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian apakah Artan dapat mengikuti turnamen. Kasus ini menuai kritik dari komunitas sepakbola internasional yang menyoroti ketidakadilan dalam proses seleksi imigrasi untuk peserta acara dunia. Mereka menekankan bahwa wasit harus dinilai berdasarkan kompetensinya, bukan asal negara.

Sekarang, tanpa Artan, FIFA mungkin akan mencari wasit pengganti dari negara lain yang memiliki kualifikasi serupa. Krismen ini juga menjadi sorotan luas karenaContext: kompetisi yang berjalan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk وبسایت lain, Artikel ini diakhiri dengan informasi terpisah tentang Raffi Ahmad dan KPK. Namun, bagian tersebut bukan bagian dari berita utama dan tidak relevan dengan topik yang dibahas.

Oleh karena itu, dalam penulisan ulang, bagian tersebut diabaikan dan hanya fokus pada kasus Omar Artan





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Omar Artan Wasit Somalia Piala Dunia 2026 Imigrasi AS Al-Shabab

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