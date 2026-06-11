Wasit Somalia Ditolak Masuk Amerika Serikat, FIFA Tak Bisa Batalkan Ketentuan Negara

Wasit asal Somalia, Omar Artan, gagal tampil di Piala Dunia 2026 setelah ditolak masuk ke Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional. Presiden FIFA, Infantino, meminta publik tidak usah berlebihan dan tetap tenang, karena FIFA tidak bisa menentukan siapa yang boleh masuk ke suatu negara.

Wasit Somalia, Omar Artan , ditolak masuk Amerika Serikat oleh otoritas imigrasi saat tiba di Bandara Miami pada Sabtu lalu. Pemerintah Amerika Serikat melarang Artan masuk karena adanya dugaan asosiasi dengan organisasi teroris melalui proses pemeriksaan keamanan nasional.

Namun presiden FIFA itu meminta publik tidak usah berlebihan dan tetap tenang.

"Kami tidak hidup di bulan, kami hidup di bumi. FIFA tidak bisa menentukan siapa yang boleh masuk ke suatu negara," kata Infantino dilansir dari NY Post. Infantino juga mengeklaim FIFA layak mendapat kredit atas keberhasilan memastikan partisipasi Iran di tengah ketegangan geopolitik. Wasit asal Somalia, Omar Artan, kembali ke negaranya dengan sambutan meriah setelah gagal tampil di Piala Dunia 2026 akibat ditolak masuk ke Amerika Serikat.

Ia optimistis turnamen ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Wasit asal Somalia, Omar Artan, gagal tampil di Piala Dunia 2026 setelah ditolak masuk ke Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional. Insiden ini memicu sorotan global karena Artan merupakan salah satu ofisial resmi yang ditunjuk FIFA. Artan, 34 tahun, dihentikan saat tiba di Bandara Miami pada Sabtu lalu ketika hendak bergabung dengan tim wasit turnamen.

Artan kemudian ditahan selama sekitar 11 jam sebelum dipulangkan melalui penerbangan menuju Istanbul, Turki. Dalam pernyataan yang dikutip media AS, otoritas imigrasi menyebut menemukan informasi yang mencurigakan selama proses pemeriksaan terhadap Artan.

"Setelah inspeksi lebih lanjut, ditemukan informasi yang merugikan, termasuk dugaan asosiasi dengan individu yang terkait organisasi teroris, yang membuat pelancong tidak memenuhi syarat masuk ke Amerika Serikat," demikian pernyataan otoritas terkait. Ikuti Kuisnya





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Amerika Serikat Omar Artan FIFA Wasit Ditolak Masuk Organisasi Teroris

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FIFA Didesak Beri Kompensasi Rp1,8 Miliar kepada Wasit Somalia yang Dilarang Masuk Amerika SerikatWasit asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan gagal mewujudkan mimpinya bertugas di Piala Dunia 2026 setelah dilarang memasuki Amerika Serikat.

Read more »

Presiden FIFA Tak Janji Wasit Somalia Omar Artan Bisa Masuk Amerika untuk Piala Dunia 2026Gianni Infantino sesalkan penolakan imigrasi AS terhadap wasit terbaik Afrika asal Somalia, Omar Artan.

Read more »

Wasit Somalia Ditolak Masuk Amerika Serikat Jelang Piala Dunia 2026, Begini Reaksi Presiden FIFASorotan tertuju kepada wasit asal Somalia, Omar Artan, yang gagal memasuki Amerika Serikat meski telah tiba untuk menjalankan tugas resmi terkait Piala Dunia 2026.

Read more »

Begini Penjelasan Presiden FIFA Soal Kasus Wasit Somalia Ditolak Masuk Amerika SerikatPresiden FIFA Gianni Infantino angkat bicara usai wasit asal Somalia, Omar Artan, ditolak masuk ke Amerika Serikat jelang Piala Dunia 2026.

Read more »