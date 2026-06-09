Wasit FIFA Asal Somalia Ditolak Masuk Amerika Serikat Menjelang Piala Dunia 2026

Omar Abdulkadir Artan, wasit terbaik Afrika 2025, kembali menjadi sorotan setelah imigrasi AS menolak masuknya menjelang Piala Dunia 2026, memicu pertanyaan tentang kesiapan penyelenggaraan pertandingan.

Menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 , sebuah kontroversi muncul yang tidak berkaitan dengan pemain ataupun suporter, melainkan seorang wakil resmi dari FIFA. Omar Abdulkadir Artan , seorang wasit berpengalaman asal Somalia, dilaporkan ditolak masuk ke Amerika Serikat, negara tuan rumah turnamen, dan dipulangkan kembali ke Turki setelah tiba di Bandara Internasional Miami pada 6 Juni.

Kejadian ini menimbulkan kegelisahan di kalangan penyelenggara turnamen, mengingat Artan telah dijadwalkan memimpin beberapa laga penting pada ajang tersebut. Sebelumnya, Artan berhasil memperoleh visa dan bahkan mendapat paspor diplomatik yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Somalia di Nairobi untuk mempermudah proses perjalanannya.

Namun, prosedur imigrasi Amerika Serikat menilai bahwa terdapat masalah verifikasi data yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga otoritas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) memutuskan untuk menolak masuknya dan mengirimkan kembali ke Turki tanpa memberikan penjelasan rinci kepada publik





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Omar Abdulkadir Artan Piala Dunia 2026 Wasit FIFA Imigrasi Amerika Serikat Sepak Bola Internasional

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