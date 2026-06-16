Warung Sop Buntut Cut Meutia: Destinasi Favorit di Jakarta

Warung Sop Buntut Cut Meutia di Jakarta telah menjadi destinasi favorit bagi banyak kalangan, termasuk artis dan pejabat. Deretan foto pemilik warung dengan artis dan pejabat di dinding warung menjadi bukti bahwa warung ini telah lama digemari. Warung Sop Buntut Cut Meutia buka setiap Senin-Jumat pukul 10.00 WIB sampai 20.00 WIB dan Sabtu-Minggu atau hari libur pukul 10.00 WIB sampai 16.00 WIB. Saat datang ke warung ini, seporsi sop buntut jelas tidak boleh dilewatkan. Hidangan dengan kuah kaldu berwarna keruh ini disajikan bersama potongan daging yang empuk. Menu lengkap Sop Buntut Cut Meutia terdiri dari Sop Buntut Rebus, Sop Buntut Super, Sop Buntut Goreng, Sop Buntut Bakar, Sop Iga Rebus, Sop Iga Goreng, dan Sop Iga Bakar. Berdasarkan penuturan karyawan di lokasi, warung Sop Buntut Cut Meutia mampu menghabiskan hingga 60 kilogram daging dalam sehari. Jumlahnya bahkan bertambah banyak saat akhir pekan. Adapun harga seporsi sop buntut rebus, goreng, maupun bakar dijual Rp 60.000 dan bisa dibayar menggunakan uang tunai maupun QRIS.

Sop buntut rebus, buntut bakar, dan buntut goreng telah menjadi hidangan khas di Warung Sop Buntut Cut Meutia di Jakarta sejak tahun 1970. Warung ini telah menjadi destinasi favorit bagi banyak kalangan, termasuk artis dan pejabat.

Deretan foto pemilik warung dengan artis dan pejabat di dinding warung menjadi bukti bahwa warung ini telah lama digemari. Warung Sop Buntut Cut Meutia buka setiap Senin-Jumat pukul 10.00 WIB sampai 20.00 WIB dan Sabtu-Minggu atau hari libur pukul 10.00 WIB sampai 16.00 WIB. Saat datang ke warung ini, seporsi sop buntut jelas tidak boleh dilewatkan. Hidangan dengan kuah kaldu berwarna keruh ini disajikan bersama potongan daging yang empuk.

Menu lengkap Sop Buntut Cut Meutia terdiri dari Sop Buntut Rebus, Sop Buntut Super, Sop Buntut Goreng, Sop Buntut Bakar, Sop Iga Rebus, Sop Iga Goreng, dan Sop Iga Bakar. Berdasarkan penuturan karyawan di lokasi, warung Sop Buntut Cut Meutia mampu menghabiskan hingga 60 kilogram daging dalam sehari. Jumlahnya bahkan bertambah banyak saat akhir pekan. Adapun harga seporsi sop buntut rebus, goreng, maupun bakar dijual Rp 60.000 dan bisa dibayar menggunakan uang tunai maupun QRIS.

Warung Sop Buntut Cut Meutia telah menjadi destinasi favorit bagi banyak kalangan, termasuk artis dan pejabat. Deretan foto pemilik warung dengan artis dan pejabat di dinding warung menjadi bukti bahwa warung ini telah lama digemari. Warung Sop Buntut Cut Meutia buka setiap Senin-Jumat pukul 10.00 WIB sampai 20.00 WIB dan Sabtu-Minggu atau hari libur pukul 10.00 WIB sampai 16.00 WIB. Saat datang ke warung ini, seporsi sop buntut jelas tidak boleh dilewatkan.

Hidangan dengan kuah kaldu berwarna keruh ini disajikan bersama potongan daging yang empuk. Menu lengkap Sop Buntut Cut Meutia terdiri dari Sop Buntut Rebus, Sop Buntut Super, Sop Buntut Goreng, Sop Buntut Bakar, Sop Iga Rebus, Sop Iga Goreng, dan Sop Iga Bakar. Berdasarkan penuturan karyawan di lokasi, warung Sop Buntut Cut Meutia mampu menghabiskan hingga 60 kilogram daging dalam sehari. Jumlahnya bahkan bertambah banyak saat akhir pekan.

Adapun harga seporsi sop buntut rebus, goreng, maupun bakar dijual Rp 60.000 dan bisa dibayar menggunakan uang tunai maupun QRIS. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership.

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