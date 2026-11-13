Warung Pecel Pincuk Bu Ida Bertahan di Stasiun Garahan

Satu-satunya pedagang pecel pincuk di Stasiun Garahan yang masih beroperasi sejak 2015. Kenangan masa lalu kereta api dan kuliner khas Jember tetap lestari.

Warung Pecel Pincuk Bu Ida menjadi satu-satunya kedai kuliner yang masih bertahan di kawasan Stasiun Garahan setelah aktivitas kereta api berhenti total sejak 1 April 2015. Keputusan PT KAI Daop 9 Jember memberlakukan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) baru mengubah wajah stasiun ini secara drastis, meninggalkan suasana sepi yang kontras dengan keramaian masa lalu.

Sejarah dan Mekanisme Penjualan Pecel Pincuk

Pecel Pincuk merupakan kuliner tradisional yang teknik penyajiannya unik, yaitu membungkus nasi dan lauk menggunakan daun pisang yang dibentuk menyerupai piramida atau limas. Dahulu, lebih dari 30 pedagang pecel pincuk melayani penumpang di kawasan ini dengan membawa dagangan menggunakan tampah saat kereta berhenti. Kini, Bu Ida tetap mempertahankan tradisi menggunakan daun pisang sebagai alas penyajian sebagai ciri khas, meskipun kini juga menyediakan piring untuk kemudahan pelanggan.

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Posisi Para Pemangku Kepentingan dan Perspektif

Bu Ida adalah putri dari almarhumah Misinem dan almarhum Rusman, yang sejak kecil telah mengenal aktivitas berjualan di sekitar stasiun milik kedua orang tuanya. Ia memutuskan untuk membangun warung di sisi kiri stasiun pada tahun 2014, tepat sebelum kereta api berhenti melintas. Di tengah persaingan yang hilang karena relokasi pedagang lain ke Jalan Poros Nasional Jember-Banyuwangi, ia memilih tetap setia mempertahankan warisan orang tuanya di lokasi asal.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Perubahan kebijakan PT KAI yang melarang Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di area dalam stasiun turut memicu para kompetitor untuk pindah. Namun, kehadiran warung berukuran 2 x 2,5 meter ini kini berfungsi sebagai monumen hidup bagi generasi sepantaran orang tua Bu Ida yang ingin menyinggah untuk bernostalgia. Renovasi atap ke baja ringan menandai adaptasi terhadap waktu, sementara esensi kuliner dan kenangan masa kejayaan stasiun yang dekat dengan Terowongan Garahan sepanjang 113 meter tersebut tetap terjaga hingga hari ini.